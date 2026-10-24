Zavřít reklamu

Politické intriky, boj o přežití i kultovní anime. Vybrali jsme 5 novinek z Netflixu, které si o víkendu musíte pustit

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
0

I v tomto týdnu si Netflix připravil několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.

Ochromena nadějí: Příběh Marie Bamford

Dokument o komičce, která ani během osobní krize nepřestala bavit davy, a svoji cestu za duševní rovnováhou brala jako zdroj inspirace a vtipných příhod

Nemluvil tu někdo o mně?

První japonská hvězda v Shakespearově londýnském divadle Globe najednou upadne v zapomnění. Touha po slávě ale nedá tomuhle herci spát, a tak se pokusí o comeback. Japonské seriálové drama o osmi epizodách.

Dva proti hurikánu

Dobrodružné filmové drama. Wirpul a jeho nevlastní bratr bojují o holý život v Acapulcu, kde řádí hurikán Otis. Díky jejich pevnému poutu a odvaze jim brzy svitne naděje.

Cyberpunk: Edgerunners (série 2)

Oblíbené seriálové anime má pokračování. Druhá série má hned 10 nových epizod a fanoušci se tak mohou těšit na pokračování.

Diplomatické vztahy (série 4)

V době mezinárodní krize se diplomatka snaží zvládat novou práci na pozici ostře sledované velvyslankyně ve Velké Británii i divoké manželství se slavným politikem. DObře hodnocený seriálový thriller má osm nových epizod.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.