Politické intriky, boj o přežití i kultovní anime. Vybrali jsme 5 novinek z Netflixu, které si o víkendu musíte pustit

I v tomto týdnu si Netflix připravil několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Ochromena nadějí: Příběh Marie Bamford
Dokument o komičce, která ani během osobní krize nepřestala bavit davy, a svoji cestu za duševní rovnováhou brala jako zdroj inspirace a vtipných příhod
Nemluvil tu někdo o mně?
První japonská hvězda v Shakespearově londýnském divadle Globe najednou upadne v zapomnění. Touha po slávě ale nedá tomuhle herci spát, a tak se pokusí o comeback. Japonské seriálové drama o osmi epizodách.
Dva proti hurikánu
Dobrodružné filmové drama. Wirpul a jeho nevlastní bratr bojují o holý život v Acapulcu, kde řádí hurikán Otis. Díky jejich pevnému poutu a odvaze jim brzy svitne naděje.
Cyberpunk: Edgerunners (série 2)
Oblíbené seriálové anime má pokračování. Druhá série má hned 10 nových epizod a fanoušci se tak mohou těšit na pokračování.
Diplomatické vztahy (série 4)
V době mezinárodní krize se diplomatka snaží zvládat novou práci na pozici ostře sledované velvyslankyně ve Velké Británii i divoké manželství se slavným politikem. DObře hodnocený seriálový thriller má osm nových epizod.