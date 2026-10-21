Nově vám mohou měřit kroky hodinky Rolex nebo Patek Philippe, stačí k nim tento gadget!

Když si moje žena bere Rolex, stejně tajně v kabelce nosí své Garmin, aby nepřišla ani o jeden jediný krok, který ji hodinky měří. Já sám jsem si pořídil Whoop proto, aby mohl nosit klasické mechanické hodinky a zároveň měl měření všeho co chci. Nyní se zdá, že budete mít možnost nosit jednoduše svoje Rolex, Patek Philippe, AP nebo cokoli dalšího a zároveň budete mít měřena veškerá data, která vám měří chytré hodinky. HIYD je miniaturní senzor, který se přilepí pomocí unikátní mikro přísavky na víčko vašich mechanických hodinek. Nepoužívá přitom žádné magnety, žádné lepidlo a nezanechává žádné skvrny nebo oděrky. Je jedno, zda mají vaše hodinky víčko ze zlata, kovu nebo máte odhalený strojek díky safírovému sklíčko. Výrobce slibuje, že senzor drží na všem. Jeho připevnění nebo odepnutí z hodinek trvá pouze vteřiny a neměl by vám nikdy spadnout.
Senzor samotný se pak přes Bluetooth připojí k aplikaci ve vašem iOS nebo Android zařízení stejně jako jakýkoli jiný senzor nebo chytré hodinky a ukazuje vám data, na která jste zvyklí. Měří věci jako HRV, kroky, tepovou frekvenci, spánek a regeneraci. senzor má na výšku pouze 2,7mm a je široký 25mm. Měl by se tedy dát pohodlně nalepit na 95% klasických hodinek. Baterie vydrží 4 dny nonstop měření všech aktivit a pak ji nabijete buď pomocí pásku který si dáte na ruku a senzor se nabije. Díky čemuž nepřijdete o žádná data z noci nebo pomocí samostatné nabíječky. Senzor je nyní k dispozici v rámci předobjednávek za cenu 129€ s tím, že později bude cena 259€. Pokud tedy milujete stejně jako já mechanické hodinky a zároveň chcete mít data o svém těle, pak je to velmi zajímavý způsob, jak toho dosáhnout.