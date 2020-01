Kdekdo z nás má na zápěstí chytrý náramek či hodinky. Troufám si říct, že každé takové příslušenství nabízí funkci měření srdečního tepu. Jak je to ale vůbec možné a jak to celé funguje? Na to vám odpoví Martin Rota na svém kanále Vědecké kladivo.