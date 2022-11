Recenze Aligator Watch Pro X: Velmi příjemné chytré hodinky

Spousta lidí v dnešní době využívá nějakou formu nositelného příslušenství. Nutno říct, že trh je značně přesycen a najít co nejlepší „příslušenství na zápěstí“ v poměru cena/výkon je poměrně složité. Větší část tohoto spektra patří chytrým náramkům. Jsou ale tací, kteří by rádi na ruce nosili jen a pouze hodinky. Do rukou se mi dostaly chytré hodinky Aligator Watch Pro X. Ty lákají na velmi povedený design a nízkou cenu. Stojí ale skutečně za to? Na to se spolu podíváme v této recenzi.

Obsah balení

Než se ale mrkneme na hodinky, zamíříme prvně do balení, které nejednoho uživatele překvapí. Už samotná krabička je velmi hezká. Kromě designu hodinek uvidíte na boku taktéž strohý výčet technických parametrů, na které se ale podrobněji zaměříme o pár řádků níž. V balení naleznete kromě hodinek a nabíjecí kolébky pochopitelně taktéž manuál, který je v českém jazyce a je naprosto přehledný. Pokud by tedy Aligator Watch Pro X měly být vašimi prvními hodinkami, manuál pro vás bude skvělým průvodem. Kromě výše uvedeného se ale v balení nachází hned trojice řemínků (rozteč 22 mm a maximální délka 22 cm). Jakmile krabičku otevřete, hodinky budou připevněny ke kovovému řemínku. V balení ale naleznete taktéž silikonový a kožený, což je rozhodně nadstandard a můžete si tak sami vybrat, co vám bude vyhovovat nejvíce. Nutno ihned zmínit, že hodinky jsou na ruce poměrně těžké, což působí luxusnějším dojmem. Na druhou stranu s kovovým řemínkem možná až příliš. Hodinky tedy na ruce budete vnímat neustále, což ale těm, kteří jsou na „klasické“ hodinky zvyklí, vadit nebude.

Fotogalerie aLIGATOR WATCH X PRO (8) aLIGATOR WATCH X PRO (12) aLIGATOR WATCH X PRO (13) aLIGATOR WATCH X PRO (14) aLIGATOR WATCH X PRO (16) Vstoupit do galerie

Technické specifikace a funkce

Aligator Watch Pro X jsou chytré hodinky vyrobené z kvalitní kovové slitiny. Obsahují 1,32“ dotykový IPS displej s rozlišením 360×360. Sklo je chemicky tvrzené. Ze zajímavých funkcí lze rozhodně zmínit experimentální měření tlaku a okysličení krve. Dále zde naleznete akcelerometr, stopky předinstalovanou hru (podobnou Flappy Bird), upozornění na pitný režim, sledování aktivity a kvality spánku a třeba možnost ovládat hudební přehrávač či fotoaparát. V hodinkách je přítomen taktéž 3W reproduktor pro pohodlné telefonování a zrcadlení hudební knihovny. Velmi dobrá je i výdrž baterie (280 mAh), která zvládne dle výrobce až 7 dní. Ve velkém bude ovšem záležet na způsobu užívání. Jakmile budete denně využívat nějakou sportovní aktivitu, počítejte tak se 4 dny. Aligator Watch Pro X mají hmotnost 133 gramů. Hlavním parametrem těchto hodinek je především Dual-Bluetooth, díky kterému může uživatel nejen přijímat hovory ale i vytáčet, přidat oblíbené kontakty, využít číselník apod.

Fotogalerie #2 aLIGATOR WATCH X PRO (2) aLIGATOR WATCH X PRO (5) aLIGATOR WATCH X PRO (7) aLIGATOR WATCH X PRO (10) aLIGATOR WATCH X PRO (15) aLIGATOR WATCH X PRO (17) aLIGATOR WATCH X PRO (19) aLIGATOR WATCH X PRO (21) aLIGATOR WATCH X PRO (25) Vstoupit do galerie

Design a prostředí

Jak uvádím výše, hodinky jsou vyhotoveny z kovové slitiny. Ta je opravdu velmi povedená a příjemná je jak na pohled, tak na dotek. Na přední straně hodinek je k vidění pochopitelně displej. Pravá boční část patří hlavnímu tlačítku, kterým rozsvítíte/zhasnete displej či učiníte v uživatelském prostředí krok zpět. Na spodní straně uvidíte všelijaké senzory. Po stisknutí hlavního tlačítka spatříte domovskou obrazovku. Ciferníků je zde celá řada a pokud máte zájem, můžete si jako ciferník nastavit vlastní fotografii. Swipnutím dolů se dostanete z domovské obrazovky do ovládacího centra, v němž kromě data, stavu baterie můžete spolupracovat též se svítilnou, počasím či úsporným režimem baterie. Swipnutím doleva se dostanete do aktivity, kde vidíte počet kroků, aktivitu spánku, saturaci kyslíkem, srdeční tep či krevní tlak. Swipnutím nahoru si zobrazíte notifikace. Do menu se dostanete swipnutím doprava. Ikony jsou zde seřazeny v kruhu. Můžete buď otáčet „virtuálním kolečkem“ po obvodu hodinek či stisknout konkrétní ikonu.

Aplikace

Abyste hodinky mohli užívat, je třeba stáhnout aplikaci Da Fit. Po jednoduché registraci necháte hodinky vyhledat a spárovat. Vše je otázkou několika sekund. Zároveň bude nutné učinit jednoduchou registraci spočívající v zadání roku narození, hmotnosti, výšky a pohlaví. Aplikace je v češtině a je přesně taková, jakou byste od podobného zařízení očekávali. Máte zde hlavní stránku, kde přehledně vidíte data o aktivitě, spánku, srdečním tepu, krevním tlaku, saturaci a aktivitách. Samozřejmě zde lze taktéž nastavovat ciferníky, spravovat notifikace, kontakty, nastavit budík či měnit cíle aktivity. V neposlední řadě zde budete taktéž aktualizovat firmware hodinek. Během testování jsem ale na žádnou aktualizaci nenarazil.

Fotogalerie #3 aLIGATOR WATCH X PRO (1) aLIGATOR WATCH X PRO (2) aLIGATOR WATCH X PRO (3) aLIGATOR WATCH X PRO (4) aLIGATOR WATCH X PRO (5) aLIGATOR WATCH X PRO (7) Vstoupit do galerie

Vlastní používání

Na hodinky Aligator Watch Pro X jsem se opravdu těšil. Zaujaly mě svým designem a nízkou cenou. Hned v úvodu mohu říct, že jsem z nich nesmírně překvapen. Především oceňuji trojici řemínků hned v balení. Díky tomu se hodinky hodí pro prakticky každou příležitost. Zajímavé jsou rovněž funkce jako měření tlaku či saturace kyslíkem. Osobně ale nejsem příliš velkým fanouškem těchto funkcí ani u daleko dražších modelů. Výsledky beru vždy s rezervou a u hodinek Aligator Watch Pro X tím tuplem, neboť se jedná o základní model v nižší cenové kategorii. Netvrdím ale, že hodinky měří špatně. Saturace kyslíkem je obdobná jako při měření Apple Watch. Nicméně hodnoty tlaku posoudit nedokážu. Na hodinkách oceňuji plynulost uživatelského prostředí, přehlednost a jednoduchost.

Fotogalerie #4 aLIGATOR WATCH X PRO (3) aLIGATOR WATCH X PRO (4) aLIGATOR WATCH X PRO (6) aLIGATOR WATCH X PRO (9) aLIGATOR WATCH X PRO (11) Vstoupit do galerie

Aligator Watch Pro X jsou zkrátka parťákem pro vaše cvičení a skvěle poslouží i jako prodloužená ruka vašeho iPhonu. Notifikace chodí zcela bezproblémově. K hodinkám mám ale samozřejmě i výtky, které jsou zkrátka a dobře daní za nízkou cenu. První menší mám k displeji. Úhlopříčka 1,32“ a rozlišení 360×360 nevypadá zle a pro leckoho může být pohled na displej v této cenové kategorii milým překvapením. Občas ale zpozorujete jednotlivé pixely, což ale v praxi vůbec nevadí, a možná jde jen o můj problém, neboť jsem rozmazlen hodinkami od Applu. Jak ale uvádím, jde zkrátka o daň za nízkou cenu a člověk, který (stejně jako já) roky používá Apple Watch, si rozdílu všimne na první pohled. Druhou výtkou je nemožnost opustit zapnutou aktivitu. Jakmile tedy cvičíte, nepodíváte se na dříve doručené notifikace, zprávy apod., což je dle mého názoru celkem škoda. Hodinky je ale jinak opravdu radost používat a v této cenové kategorii se jedná rozhodně o lepší model. Třešničkou na dortu je pak předinstalovaná hra Flappy Bird, což rozhodně nebývá standardem. Rozčílíte se při ní úplně stejně, jako byste ji hráli na iPhonu.

Resumé

Závěrem se hodí říct, že Aligator Watch Pro X se skutečně povedly. Skvělý design, trojice řemínků, slušná výdrž na jedno nabití, zajímavé funkce. Lze je jen doporučit. To vše za 2490 korun.

Aligator Watch Pro X ve stříbrné barvě zakoupíte zde

Aligator Watch Pro X v černé barvě zakoupíte zde