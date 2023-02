Recenze Garmin Marq 2 Adventurer: Na týden jsem odložil Rolex a vyzkoušel to nejlepší, co umí Garmin

Celý život je vlastně o překonávání překážek a tou největší překážkou jsme většinou my sami. Nejde o ostatní, jde jen o to, co dokážeme my sami a zda dokážeme sami sebe překonávat. Pokud máte stejný názor a život pro vás znamená snažit se den co den překonat větší vzdálenost, vyšší horu nebo objevit místa, na kterých ještě nikdy nikdo nebyl, pak je tu něco, co vám s tím může pomoci. Samozřejmě, stále je to o vás, vašem těle a vaší mysli, ovšem když si na zápěstí dáte Garmin Marq 2 Adventurer, budete mít s sebou parťáka, na kterého je spoleh za jakýchkoli okolností. Garmin vzal to nejlepší, co dnes má k dispozici, a ukryl to do těla, za které by se nemuseli stydět věhlasní švýcarští hodináři.

Samotný Garmin ve své reklamní kampani říká, že Marq 2 jsou odměnou za vaše úspěchy. Je proto potřeba počítat s tím, že člověk, který si koupí chytré hodinky za více než 50 tisíc korun, je bude na zápěstí střídat s těmi nejlepšími švýcarskými značkami. Samozřejmě, můžete je nosit neustále, ale pokud je střídáte s klasickými hodinkami, pak to nebudou zrovna Timexy, ale něco, co je cenou ještě mnohem dál než Garmin. V tom případě pak oceníte to, čím hodinky vynikají nejvíc, tedy design a materiály. Už na první pohled, když vezmete Marq 2 Adventurer do ruky, vidíte a cítíte, že máte tu čest s něčím, co lze porovnávat se skutečnými hodinkami značek jako je Tag Heuer nebo Breitling. Detailní zpracování, speciálně upravený titan, safírové sklíčko a AMOLED displej, který působí neskutečně plasticky. To vše doplněno koženým páskem, ke kterému stačí přivonět a najednou máte pocit, že v ruce nedržíte smartwatch, ale skutečné švýcarské hodinky za desítky tisíc.

Fotogalerie Marq 2 adventurer garmin Garmin hodinky marq 2 garmin adventurer 2 Adventurer garmin garmin marq vs driver Detail adventurer garmin Garmin Marq driver vs adventurere Garmin Marq vs Rolex garmin Garmin MArq 2 adventurer Vstoupit do galerie

Pokud se tedy sami sebe ptáte, v čem je rozdíl mezi Marq 2 a ostatními hodinkami od Garminu, stačí se na ně podívat. Nejde jen o design, ale zejména o jeho zpracování, díky kterému máte pocit, že máte na zápěstí skutečný šperk, stejně jako u klasických hodinek. Už první generace hodinek Marq disponovala ušlechtilými materiály a kvalitním zpracováním, ovšem jak můžete sami vidět, když jsem porovnal svoje Garmin Marq Driver (1. generace) s Marq 2 Adventurer, úroveň novinky je zcela někde jinde. Detaily a obzvlášť pak kompasová luneta zkrátka vypadají neskutečně dobře a pokud bychom vyměnili vnitřní displej za klasický ciferník a strojek, vůbec bych se nebál tvrdit, že se díváte na hodinky za vyšší desítky až stovky tisíc.

Osobně používám jako „daily“ hodinky Rolex Submariner Date 41mm nebo Hulot Classic Fusion 45mm a musím říct, že po nasazení Garmin Marq 2, jsem si musel na robustnost hodinek opravdu zvykat a to jak Rolex, tak Hublot nejsou zrovna nějaké miniaturní hodinky. Zkrátka kombinace poměrně vysokého těla a 46mm displeje, okolo kterého je navíc poměrně velká luneta, dělají hodinky skutečně velké a je potřeba si na to zvyknout. Samozřejmě díky tomu máte dlouhou výdrž baterie, veškeré funkce, senzory a vše, co Marq 2 nabízí. Co se však hmotnosti týká, ta je až překvapivě nízká a oproti například již zmíněným Rolex Submariner, které mají 172 gramů, je s jejich 84 gramy téměř nevnímáte, nebýt oné velikosti.

Ruku v ruce s designem a zpracováním jde v podobě hodinek také řemínek a displej. Pojďme začít řemínkem. V případě verze Marq 2 Adventurer získáte v balení jednak klasický silikonový řemínek černé barvy, ale také kožený řemínek. Ten je z vrchní části vyroben z pravé kůže, která je však zespodu pogumována, aby se vám v hodinkách nepotila ruka. Je to ideální řešení, jak si dopřát luxus a vůni kůže a zároveň vynechat její negativní vlastnosti. Stejně jako samotné hodinky, i celý řemínek je vypracován tak, že byste neměli problém jej s chutí dát na své klasické švýcarské hodinky. Prošívání, zapínání, děrování, zkrátka vše je nejen oku, ale i zápěstí lahodící. Vždy, když si hodinky nasadíte, budete si to zkrátka užívat, protože moc pohodlnějších řemínků jsem zatím na zápěstí neměl, a to si troufám říct, že pár jsem jich již zažil. Kromě dvojice řemínků pak najdete v balení návod, nabíječku a vlastně celé balení je pěknou plechovou krabičkou, ve které si můžete hodinky vystavit v momentě, kdy je zrovna nemáte na zápěstí.

Tím nejdominantnějším prvkem hodinek je samozřejmě 1,2″ AMOLED displej s funkcí Always-on. Displej má rozlišení 390×390 pixelů na 1.2″ s úhlopříčkou 3.04 cm a je oproti první generaci také dotykový. Rozlišení je perfektní a najít pixely se vám nepodaří ani z pár centimetrů, natož ze vzdálenosti, ze které se na hodinky běžně díváte. AMOLED dodává hodinkám dávku plastičnosti, díky čemuž vypadají jednotlivé prvky jednak skvěle, ale hlavně se v nich mnohem snadněji zorientuje a dokážete je snadno zvolit. Vnitřní luneta hodinek je černá a typické podsvícení Garmin v menu a aplikacích je také černé. Díky použití AMOLED je pak téměř nemožné rozlišit vnitřní černou lunetu od samotného displeje. Displej je pak chráněn safírovým sklíčkem, které je zakřivené a vše tak působí ještě lépe. Samotný displej v kombinaci s haptickou odezvou vás nutí si s hodinkami zkrátka hrát i v době, kdy to nepotřebujete, protože vás prostě baví se jich dotýkat. Vše je velmi živé, plastické a odezva haptiky působí velmi příjemně a není nijak vlezlá. Troufám si říct, že hezčí displej jsem u hodinek nikdy neviděl, a to jsem testoval Tag Heuer Connect, všechny novější Garmin nebo například Apple Watch Ultra.

Garmin samozřejmě myslí na to, že hodinky sice můžete ovládat dotykem, ale jsou situace, kdy se to zkrátka nehodí a tak je možné přímo z hlavního okrouhlého menu, ve kterém máte například věci jako je Garmin Pay, okamžitě vypnout ovládání displejem a spoléhat pouze na tlačítka. To se hodí například při vodních sportech, ve velkém dešti a tak podobně. Ostatně, když už jsme u ovládání, Garmin zapracoval na jedné z věcí, které mi nejvíc překážely u ostatních modelů. V podstatě vše potvrzujete pravým horním tlačítkem, které je přímo proti vaší ruce, a tak se vám čas od času povedlo si například pozastavit aktivitu jen tím, že jste příliš ohnuli zápěstí, což v případě turistiky a nějakého toho šplhání na skálu není příliš velký problém. Garmin tak toto tlačítko obklopil titanem samotného těla hodinek tak, aby nebylo až tak snadné jej zmáčknout nedopatřením a musím říct, že to funguje skvěle. Zastavit aktivitu omylem je nyní mnohem složitější a nemělo by se vám to v podstatě podařit.

Ostatně, se zpracováním souvisí také odolnost samotných hodinek, která pokud nejste James Bond, je rozhodně větší než ta vaše. Hodinky mají vodotěsnost 10 ATM a splňují vojenský standard (MIL-STD-810) odolnosti vůči pádům. Navíc díky titanu a safíru nějaké ty nárazy do stromů nebo skal také přežijí bez větší újmy. Zkrátka, nemusíte se bát, zvládnou s vámi vystoupat na Mount Everest, potopit se k nějakému tomu vraku, přežít tropický liják v deštném pralese a zvládnou i to nejtěžší, přežít den v kanceláři, než se opět dostanete do přírody.

Když už jsme u toho, co vydrží hodinky po mechanické stránce, je nejlepší čas podívat se na to, co vydrží jejich baterie. Je velmi důležité si uvědomit, že Garmin Marq 2 jsou extrémně nastavitelné hodinky a vy si tak můžete volit i to, jak často vás sledují satelity a které konkrétně. Zda chcete využívat GPS nebo Glonass nebo Galileo, případně všechny dohromady. Rozdíl mezi ultratrackováním, kdy používáte všechny dostupné navigační systémy a trackujete každou vteřinu svého života a režimem, kdy máte Marq jen jako chytré hodinky je tedy extrémní. Nejrychleji jak je možné baterii vybít je v případě, kdy používáte všechny trackovací systémy, máte zapnutý displej a hodinky neustále zaznamenávají váš tep. V tom případě vydrží 42 hodin, při Always-On pak 30 hodin. V případě, kdy vám stačí takzvaný režim Expedition GPS, kdy hodinky zaznamenávají vaši pozici jen občas, pak vydrží 14 dní. Pokud pak vypnete GPS úplně a budete používat Garmin jako klasické smartwatch včetně oznámení z iPhone, pak není problém, aby vám vydržely 16 dní nebo 8 dní při always-on.

Fotogalerie #3 garmin marq Garmin Marq 2 adventurer 2023 recenze garmin marq 2 Garmin hodinky Vstoupit do galerie

Realita je pak taková, že pokud je máte 24/7 na ruce a denně děláte 2 hodiny nějakou měřenou aktivitu, například turistiku nebo jízdu na kole a tak podobně, pak se dostanete bez problémů na výdrž okolo 12 dnů. Nabíjení pak trvá zhruba hodinku, během které připojíte k hodinkám magnetický konektor, který je samozřejmě součástí balení. Mimochodem, jsem vděčný, že už to není kolíček jako v případě první generace Marq, který mi zkrátka nevyhovoval.

Co se týká toho, co umí hodinky měřit, byli bychom tu asi do zítra, kdybych měl vypsat všechny možnosti a sporty. Zkrátka na cokoli, opravdu cokoli si vzpomenete, to změřit dokáží, ovšem je potřeba si narovinu říct, že to dokáží například také hodinky Garmin Epix. To je trošku škoda, protože například mé původní Garmin Marq Driver uměly měřit čas na okruzích s tím, že žádné jiné hodinky od Garminu to neuměly. V případě Marq Adventurer tak v hodinkách najdete to stejné, co se software týká, jako v nových řadách Epix nebo Fénix. Na druhou stranu není v podstatě nic, co by vás mohlo napadnout a mohl by to Garmin dodat do Marq 2, aniž by to již neměly Fénixy nebo Epixy.

Jednoduše řečeno, vyberete si jakýkoli sport na světě a vyberete si, co konkrétně u něj chcete měřit. Vyberete si, v jakých jednotkách to chcete měřit, s čím to chcete porovnávat, zda chcete mít k dispozici osobního trenéra, který vám pomáhá se zlepšovat a poté již jen necháte hodinky měřit. Po skočení sportu pak zjistíte, jaké máte výsledky, jak dlouho potřebujete na regeneraci a pokud je nosíte 24/7, pak se dozvíte jak je na tom vaše VO2 Max nebo vaše energie, kdy hodinky počítají energii nabitou relaxací, spánkem a tak dále a odečítají od ni energii potřebnou pro vaše výkony. Pokud se rozhodnete vyšplhat na Mount Everest, máte zde barometr, výškoměr a nejlepší navigační systém, který je dnes v hodinkách k dispozici.

Díky tomu se dozvíte, kdy, kde a na jak dlouho se máte aklimatizovat. Dozvíte se, jak je na tom vaše tělo s kyslíkem díky senzoru okysličení, změříte si tep a dokonce se dozvíte, zda máte dostatek energie na to, abyste zítra dosáhli vrcholu. Když se druhý den rozhodnete sjet dolů na lyžích, ukáží vám hodinky kudy by to šlo na přehledné mapě a samozřejmě vše změří. Mimochodem, v hodinkách najdete klasické, turistické, cyklo i lyžařské mapy pro celou Evropu s tím, že zbytek světa můžete zdarma nainstalovat. Nechybí pak ani mapy golfových hřišť po celé Evropě a opět, zbytek světa lze doinstalovat.

Co se mi pak hodně líbí, jsou notifikace z iOS, kdy hodinky umí upozornit skutečně na vše a nemají žádný problém říct vám, že vaše pračka právě doprala, sušička má usušené prádlo, přišla vám platba nebo dorazila sms, případně zpráva na WhatsApp. Notifikace jsou řešeny na jedničku s hvězdičkou, a i když si sice nemáte možnost vyhřát auto přímo z hodinek, notifikace o tom, že vám v něm dochází benzín, samozřejmě dostanete přímo na své zápěstí. Samozřejmě nechybí jako u ostatních Garminů možnosti jako je placení přes Garmin Pay (obdoba Apple Pay), okamžité uložení souřadnic, ovládání přehrávání hudby na telefonu a tak dále. Samozřejmě další aplikace můžete na interní 32 GB paměť nainstalovat jako u ostantích modelů pomocí Garmin ConnectIQ.

Tím se dostáváme k samotnému závěru. Pokud bych si měl dnes kupovat chytré hodinky, volil bych jednoznačně Garmin Marq, ovšem já stále čekám a věřím, že se objeví také druhá generace Marq Driver. Je sice zcela upřímně pravda, že většinu funkcí najdete i v levnějších modelech, ovšem z bodu A do bodu B dojedete ve Fábii stejně jako ve Ferrari a věřte mi, to Ferrari má něco do sebe. Přesně tak je to i s Marq 2. generace. Jsou to hodinky, které zkrátka chcete mít na ruce, chcete se na ně dívat, hrát si s nimi a měřit každý jeden krok, každý jeden nádech. Garmin spojil ty nejlepší myslitelné materiály spolu s precizností, kterou známe ze světa skutečné hodinařiny a do této dokonalé kombinace přidal vše, co roky vyvíjel v oblasti chytrých hodinek a sport testerů. Pokud si můžete udělat radost, neváhejte! A co říct zcela na závěr? Myslím si, že v životě je nejdůležitější být frajer sám před sebou, ne před ostatními a pokud to máte stejně a chcete si sám před sebou připadat skvěle, pak bych asi na vašem místě neváhal a šel do nich.

Garmin Marq 2 Adventurer si můžete zakoupit přímo zde.