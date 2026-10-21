Apple TV 4K za 299 dolarů budí vášně. Přitom přesně tolik stála už první Apple TV v roce 2007

Když Apple před pár dny představil novou generaci Apple TV 4K, vyvolal tím mezi fanoušky poměrně rozporuplné reakce. Novinka se sice dočkala zásadního navýšení výkonu či integrace mikrofonů pro aktivaci Siri hlasem, mezigeneračně však také pořádně zdražila. Apple si totiž za svůj nejnovější televizní box účtuje 299 dolarů, což je o 50 dolarů víc, než kolik stála v posledních měsících po zdražení Apple TV 4K 3. generace. Na sociálních sítích se proto začala objevovat kritika, že Apple TV je najednou zbytečně drahá a že kalifornský gigant ztratil kontakt s realitou. Když se však podíváme do historie tohoto produktu, zjistíme jednu poměrně zajímavou věc. Přesně 299 dolarů si totiž Apple účtoval už v roce 2007, kdy představil úplně první Apple TV.
Apple TV už jednou stála 299 dolarů
Možná vás to překvapí, ale první generace Apple TV, která dorazila na trh před téměř dvaceti lety, skutečně startovala na ceně 299 dolarů. Tehdy přitom šlo o zařízení, které bylo z dnešního pohledu velmi omezené například absencí App Store a sloužilo především k přehrávání multimediálního obsahu z iTunes na televizoru. O dnešních streamovacích aplikacích, hrách nebo pokročilých funkcích chytré domácnosti si mohli uživatelé nechat jen zdát.
V dalších letech však Apple zvolil úplně jinou cenovou strategii. Druhá generace z roku 2010 totiž zlevnila na pouhých 99 dolarů, což platilo také pro model představený v roce 2012. V roce 2015 následovalo zdražení na 149 dolarů, o dva roky později pak Apple TV 4K startovala na 179 dolarech. Stejnou cenu si zachovala také generace z roku 2021, zatímco model z roku 2022 naopak v základu zlevnil na 129 dolarů, byť později přišlo zdražení na výše zmíněných 249 dolarů. Nynější návrat na 299 dolarů tak rozhodně není úplně novou cenovou hladinou, ale naopak návratem tam, kde s tímto produktem před devatenácti lety začínal.
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Stejná cena ale neznamená stejnou hodnotu
Je však potřeba připomenout ještě jednu důležitou věc. Zatímco v roce 2007 představovalo 299 dolarů podstatně větší částku než dnes, nynější cena má kvůli inflaci výrazně nižší reálnou hodnotu. Podle přepočtu historických cen odpovídalo tehdejších 299 dolarů přibližně 491 dnešním dolarům. Z tohoto pohledu tedy nová Apple TV vlastně vychází levněji než její úplně první generace, přestože stojí „číselně“ stejně.
I přesto však zcela upřímně chápu, proč je nynější model za cenu kritizován. Apple totiž v roce 2022 dokázal cenu Apple TV 4K stlačit na 129 dolarů a zákazníci si na relativně dostupný televizní box zvykli. Novinka sice nabízí výkonnější čip A19, podporu Wi-Fi 7, vylepšené možnosti domácího kina a další funkce, jenže pro běžné sledování Netflixu nebo YouTube nemusí být tyto novinky dostatečným důvodem k tak výraznému příplatku.
Osobně proto současné zdražení vnímám též trochu rozporuplně. Je sice pravda, že 299 dolarů není v historii Apple TV žádnou novinkou a vzhledem k inflaci se dokonce jedná o příznivější cenu než v roce 2007. Současně si ale myslím, že jsme si za posledních šestnáct let zvykli na úplně jiné částkya právě proto nynější návrat ke kořenům tolik bolí. Historie se zkrátka opakuje, jenže tentokrát z ní fanoušci Applu příliš nadšení nejsou.