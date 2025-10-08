tvOS 26 přináší na Apple TV řadu šikovných novinek. Tyhle byste měli rozhodně vyzkoušet

Spolu s vydáním iOS 26 dorazila i aktualizace tvOS 26 pro Apple TV. A i když aktualizace systému pro jablečnou televizi obvykle nepřináší žádné výrazné novinky jako tomu je ve verzích pro iPhone, tentokrát se v nich skrývá hned několik vylepšení, která rozhodně stojí za pozornost. Co konkrétně stojí za vyzkoušení?
Jedním z nejviditelnějších prvků nového systému je Liquid Glass. Apple ho do tvOS přenesl ve velmi decentní podobě – objevuje se v ovládacích prvcích, tlačítkách i v samotném Control Center, kde působí elegantně a přirozeně zapadá do rozhraní systému. Nejde sice o tak rozsáhlou implementaci, jakou známe z iOS 26, ale vizuální dojem Apple TV rozhodně posouvá o krok dál. Je tu nicméně jeden zásadní háček. Liquid Glass design si na Apple TV užijete jen v případě 2. a 3. generace 4K modelu. Původní 4K model z roku 2017 totiž zřejmě není natolik výkonný, aby tento nový design rozjel.
Zásadní proměnou prošla také aplikace Apple TV, která nyní zobrazuje na jedné obrazovce více filmů a seriálů najednou. Navigace je přehlednější, a tak se mezi novinkami nebo doporučeními snadněji zorientujete. Apple ale myslel i na rodiny. Přepínání uživatelských profilů je teď rychlejší a intuitivnější – stačí Apple TV probudit ze spánku a vybrat, kdo ji bude používat. Systém pak nabídne přizpůsobená doporučení, a navíc pomůže udržet dětský obsah oddělený od toho pro dospělé.
Zábavu v obýváku posouvá i novinka pro Apple Music Sing, která nově umožňuje používat iPhone jako mikrofon. Na displeji telefonu se zobrazují texty písní v reálném čase, včetně překladu a dokonce i fonetického přepisu – ideální kombinace pro domácí karaoke večer. Pokud pak Apple TV používáte s externími reproduktory, potěší vás, že v tvOS 26 lze nově nastavit výchozí AirPlay reproduktory. Systém je pak použije automaticky, takže už není potřeba je pokaždé vybírat ručně. Upgradem v rámci tvOS 26 prošel i FaceTime. Nově má přehlednější „card-style“ rozhraní a především podporuje živý překlad s titulky. To se může hodit třeba při hovorech s přáteli ze zahraničí. Samozřejmě ale platí, že je stále dostupný jen na Apple TV 4K 2. a 3. generace, jak tomu bylo od jeho prvopočátku. A konečně, potěší i drobná, ale příjemná úprava spořičů obrazovky. Nyní si můžete vybrat oblíbené kategorie od městských panoramat přes záběry Země až po přírodní scenérie. Každý člen domácnosti si navíc může nastavit vlastní výběr.
Celkově působí tvOS 26 jako promyšlené doladění systému, který je stabilní, svižný a přináší několik praktických vylepšení, díky nimž bude používání Apple TV zase o něco příjemnější.