Apple koupil revoluční technologii pro úpravu hudby. Může změnit celý hudební průmysl

Apple sice v posledních týdnech poutá pozornost především novými produkty v čele s ohebným iPhonem Duo či chystanými MacBooky Pro, v zákulisí se však věnuje i něčemu trochu jinému. Konkrétně nakupování menších technologických společností, jejichž řešení by mohl v budoucnu využít ve vlastních produktech. A právě jedna taková akvizice nyní vyplula na povrch. Kalifornský gigant totiž získal technologie švýcarské společnosti Samplab, která se specializovala na úpravy hudby pomocí umělé inteligence. A pokud se její technologie dostanou do aplikací Applu, mohly by hudebníkům výrazně usnadnit práci.
Evropská komise zveřejnila v předešlých dnech dokument, ze kterého vyplývá, že Apple uzavřel dohodu se společností Samplab již letos v červnu, avšak veřejnost se o ní dozvěděla až nyní. Nejde přitom o klasické převzetí celé firmy, ale „jen“ o získání vybraných technologií a zaměstnání části jejích pracovníků. Kolik za tuto akvizici Apple zaplatil, můžeme taktéž jen hádat.
Co ale víme, je to, že se Samplab zaměřoval na vývoj nástrojů, které pomocí umělé inteligence umožňovaly pracovat s již nahranou hudbou způsobem, který byl ještě před několika lety poměrně obtížně představitelný. Jeho software totiž například dokázal rozpoznávat jednotlivé akordy, převádět zvukové nahrávky do formátu MIDI nebo oddělovat zpěv a jednotlivé hudební nástroje do samostatných stop.
Zřejmě nejzajímavější funkcí pak byla možnost upravovat jednotlivé tóny přímo v nahrávce obsahující více současně znějících tónů. Představte si například, že máte nahranou kytaru nebo klavír a zjistíte, že jeden tón v akordu není správný. Namísto opětovného nahrávání celé pasáže by bylo možné upravit pouze problematický tón, aniž by se výrazně změnil charakter původního zvuku. Právě v tomto směru by technologie Samplabu mohly být pro Apple opravdu zajímavé.
Kalifornský gigant sice zatím (nepřekvapivě) neprozradil, jak hodlá získané technologie využít, nabízí se především jejich integrace do profesionálního hudebního softwaru Logic Pro. Ten už dnes disponuje funkcemi Stem Splitter pro oddělování jednotlivých složek nahrávky nebo Chord ID pro rozpoznávání akordů. Možnost upravovat jednotlivé tóny v již nahraném vícehlasém zvuku však zatím nenabízí. Právě tato schopnost by proto mohla být jedním z hlavních důvodů, proč Apple o Samplab projevil zájem. V úvahu připadá také využití některých technologií při práci se zvukem ve Final Cut Pro, to je však zatím pouze možnost, nikoliv potvrzený plán.
Zajímavé je rovněž to, že Samplab ukončil svou činnost už 17. září letošního roku a jeho oficiální webové stránky nyní automaticky přesměrovávají návštěvníky na web Applu, takže se zdá, že společnost již nebude své nástroje dále nabízet samostatně. Nechme se tedy překvapit, zda Apple dokáže technologie Samplabu využít tak, aby se z nich stala skutečně praktická pomůcka pro hudebníky, nikoliv jen další funkce s nálepkou AI. Možnost opravit jediný tón v hotové nahrávce bez nutnosti přehrávat celou pasáž mi ale zní i coby nehudebníkovi zatraceně zajímavě. Kdy se však podobných funkcí v Logic Pro či GarageBandu případně dočkáme, zatím zůstává nejasné.