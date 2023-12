3 knihy pro milovníky technologií, které stojí za přečtení

Nebojte, nebudu vás unavovat tím, abyste si přečetli biografii Steva Jobse, tu už zná každý nazpaměť. Místo toho se pojďme podívat na pár knih, které jsem četl a myslím si, že se rozhodně vyplatí udělat si na ně čas, pokud se řadíte mezi technologické fanoušky.

Valley of Genius

Když jsem se letos s kamarádem toulal při čekání na WWDC uličkami Cupertina a pak jsem měl možnost vstoupit přímo do legendárního původního sídla Applu Infinite Loop a následně strávit celý den v Apple Parku, tak nějak na mě dýchla celá ta atmosféra Silicon Valley. Už v Americe jsem si proto pořídil knihu Valley of Genius, která mapuje začátky křemíkového údolí . Kniha vás vtáhne do období, kdy to celé začalo. Do období, kdy Steve Jobs byl jen ambiciózní podivín, který založil společnost, jenž měla v názvu jablko. Do období, kdy Steve Wozniak vážil o 100 kilo méně a otočila se za ním každá sukně v Cupertinu. Pokud se chcete ponořit do této doby a do uliček Cupertina a jeho okolí, pak je tato kniha tou nejlepší možností, jak to udělat.

Zpovědi mladých hackerů

Kniha, kterou jsem četl někdy v patnácti a dodnes si ji pamatuju, jako by to bylo včera, vypráví příběhy mladých hackerů. Těch, kteří nehackovali pro peníze, pro přesvědčení nebo pro to, že tím mohli někomu ublížit. Vypráví příběhy těch, kteří hackovali z čisté vášně pro technologie. Hackovali proto, aby pochopili systém, aby pochopili, jak hluboko je až možné zajít v ovládání produktů nebo systémů. Najdete zde příběh o mladíkovi, který se ve tři ráno rozhodl jít si namazat chleba s máslem a džemem. Když už byl hotov a chystal se sníst si svůj krajíc, zjistil, že se do obývacího pokoje blíží jeho otec a protože se bál, že mu za noční svačinku nadával, rozhodl se krajíc schovat. Jediné místo, kde to bylo možné, byl přehrávač VHS. Když na druhý den krajíc vytahoval a čistil VHS přehrávač, zjistil, jakým způsobem je možné přehrávat nelegální kopie filmů. O pár let později se z něj stal jeden z nejelitnějších hackerů světa. A přesně o těchto lidech je tato kniha, kterou mohu všem jen a jen doporučit.

Fearless Genius: The Digital Revolution in Silicon Valley

Kniha mapuje začátky Sillicon Valley od roku 1985 až do roku 2000, díky čemuž máte skutečně možnost vidět jedinečné fotografie prázdných kanceláří Applu nebo například fotku tabule Steva Jobse, kterou zdobí velký nápis Deep Shit. Nechybí ani fotografie Billa Gatese v době, kdy alespoň podle výrazu a vzhledu ještě příliš neměl jasno ve své sexuální orientaci. Kniha není zaměřena jen na samotný Apple, ale na 192 stranách plných jedinečných fotografii se zaměřuje na celé údolí a tak zde objevíte fotografie lidí jako je Jeff Bezos, Marc Andreessen, David Hockney nebo například Steve Wozniak. Každá fotografie je doprovázena krátkým příběhem, který se jí přímo t

Doug Menuez měl tu čest být při tom, být při zrodu projektů a produktů, které neodmyslitelně změnily naše životy, změnily dnešní dobu a nyní díky jeho knize se stejná příležitost dostává také vám a já ji mohu jen a jen doporučit každému, kdo chce alespoň z části zjistit, jak to tehdy vše bylo. Po přečtení knihy zjistíte, že začátky těch největších společností světa, jejichž produkty každý den používáme, nebyly plné lesku a třpytu v záři reflektorů, ale naopak tito velikáni začínali ze skoro stejného mála jako například LsA. Je neuvěřitelné, jakou cestu se jim podařilo urazit a kam až své sny tito pánové dotáhli.