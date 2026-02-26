Apple koupil další AI startup. Foťáky či senzory iPhonů se díky němu stanou chytřejší

Zatímco Apple stále ještě čelí kritice ohledně pomalého postupu v oblasti umělé inteligence, v tichosti odkoupil část aktiv startupu invrs.io. Nejedná se o firmu s týmem, čítajícím desítky lidí, ale o podnik, jehož jediným zaměstnancem i vlastníkem je Martin Schubert.
Podle souvisejících dokumentů získal Apple „jistá aktiva společnosti invrs.io LLC a zaměstnal jejího jediného akcionáře a zaměstnance“. Startup invrs.io se specializoval na open source nástroje pro výzkum ve fotonice. Pokud vám tento popis stejně jako mně nic neříká, vězte, že v praxi se jedná o vývoj rámců pro simulace a porovnávání návrhů optických struktur. Na GitHubu invrs.io je jasně popsáno, že cílem bylo posunout návrh optických prvků pomocí umělé inteligence. Součástí projektů byly standardizované návrhové úlohy, optimalizační nástroje a veřejný žebříček výsledků.
Zakladatel Martin Schubert dříve působil jako výzkumný odborník ve společnosti Meta. Ještě předtím více než deset let pracoval na pokročilých displejích, čipech a optických technologiích v Google a Micron. Jinými slovy nejde o nadšence s čerstvým diplomem, ale o člověka, který se dlouhodobě pohybuje v oblastech, které jsou pro Apple strategické.
Zaměření invrs.io na fotoniku napovídá teorii, že odkoupení startupu by mohlo vylepšit oblast fotoaparátů, displejů, senzorů nebo třeba LiDARu u iPhonů. Obzvlášť u LiDARu je nezbytně důležité, aby veškeré měření fungovalo precizně, což se neobejde bez obrovského množství nejrůznějších výpočtů a optimalizací. A vzhledem k tomu, že zmíněný startup mimo jiné vyvíjel nástroje, které s pomocí AI simulovaly chování světla v komplikovaných strukturách, mohlo by se pro Apple jednat o neocenitelnou pomoc při navrhování fotoaparátů, AR prvků a snímačů.
Na celé věci mě zaujalo i to, že Apple nekoupil hotový produkt, ale know-how a klíčového člověka (také jste si vzpomněli na odkoupení NeXTu i s Jobsem?). To obvykle signalizuje, že se nejedná o krátkodobý experiment, ale dlouhodobou investici do vývoje. Zatím není jasné, kam přesně Schubert v Applu zamíří. Nabízí se týmy, zabývající se vývojem a výzkumem kamerových systémů, displejů nebo zařízení typu Vision Pro.
Pro Apple je i poměrně charakteristické, že akvizice proběhla v tichosti. Nečekejte tedy žádnou velkou tiskovou zprávu či marketingové divadlo, ale jen tiché podání v Bruselu a přesun jednoho specialisty pod křídla jedné z největších technologických firem světa. A přesto to může být krok, který se za pár let projeví v podobě lepší kamery nebo přesnějšího senzoru v zařízení, které budeme držet v ruce každý den.