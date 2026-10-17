Ze zprávy na iPhone nemusíte kopírovat všechno. Takhle vyberete jen to, co potřebujete

Určitě podobné situace znáte. Někdo vám pošle dlouhou zprávu s pokyny k ubytování, ale vy z ní potřebujete jen vstupní kód. Nebo chcete zkopírovat číslo zásilky, které se schovává mezi pozdravem a několika větami o doručení.
Kopírovat kvůli tomu celou zprávu, vložit ji do Poznámek a následně mazat všechno okolo je zbytečná práce. V aplikaci Zprávy totiž od dob příchodu iOS 26 můžete označit a zkopírovat pouze konkrétní úryvek. Jen je potřeba vědět, kde tuto možnost hledat.
Celý trik spočívá ve volbě Vybrat, kterou najdete v nabídce po podržení zprávy. Pokud jste dosud automaticky klepali na Kopírovat, snadno vám mohla uniknout. Právě mezi těmito dvěma položkami je přitom podstatný rozdíl: jedna zkopíruje obsah celé bubliny, druhá vám nejprve umožní určit, co z ní skutečně chcete.
Jak zkopírovat jen vybraný text
Otevřete aplikaci Zprávy a přejděte do konverzace s textem, který potřebujete. Podržte prst na příslušné textové bublině, dokud se neobjeví nabídka. V ní klepněte na Vybrat.
Následně pomocí úchytů na začátku a konci výběru označte požadovanou část. Může jít o jediné slovo, číselný kód nebo několik vět. Až bude zvýrazněné přesně to, co potřebujete, klepněte na Kopírovat. Potom otevřete cílovou aplikaci, podržte prst v textovém poli a zvolte Vložit.
U čísel a hesel se vyplatí před kopírováním zkontrolovat oba konce výběru. Tečka za větou ani mezera před samotným údajem do něj obvykle nepatří. Zvlášť při vkládání do formulářů tím předejdete situaci, kdy správný údaj neprojde jen kvůli jednomu znaku navíc.
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Kdy se tahle drobnost opravdu hodí
Představte si zprávu od hostitele, ve které je adresa apartmánu, patro, kód ke schránce s klíči a heslo k Wi-Fi. Do navigace potřebujete pouze adresu, spolucestujícímu chcete poslat instrukce ke klíčům a při připojování k internetu zase využijete samotné heslo. Všechny údaje přitom můžete postupně kopírovat přímo z původní zprávy, bez pomocných poznámek a přepisování.
Stejně praktický je výběr u delšího nákupního seznamu nebo pracovních pokynů. Když chcete někomu přeposlat jen jednu větu, nemusíte s ní posílat i zbytek konverzace obsažený v dané bublině. Původní zpráva se samozřejmě nijak nemění, pracujete pouze s její kopií.
Pokud možnost Vybrat nevidíte, zkontrolujte, zda používáte iOS 26 nebo novější a zda skutečně pracujete v aplikaci Zprávy. Tento postup se týká textu ve zprávě, nikoliv nápisů uvnitř přiložené fotografie. Na starším systému lze stále zkopírovat celou bublinu do Poznámek a požadovaný úryvek vybrat až tam. S novější verzí iOS si ale tuto okliku můžete odpustit.