Jak na iPhonu kopírovat úpravy fotek

Upravujete často více fotografií stejným stylem? Zesvětlení, kontrast, barevné ladění – to všechno může být při větším počtu snímků zbytečně zdlouhavé. Apple naštěstí už v iOS 16 přidal praktickou funkci, která umožňuje úpravy z jedné fotografie jednoduše zkopírovat a vložit je do dalších snímků. Díky tomu zvládnete sjednotit vzhled celé série během několika vteřin.
Kdy se kopírování úprav nejvíc hodí
Tato funkce je ideální například při úpravách fotek z dovolené, z jedné focené akce, ze sportovního turnaje nebo při úpravě produktových snímků. Pokud mají fotografie podobné světelné podmínky, můžete jim rychle dodat jednotný vzhled bez zdlouhavého nastavování každého parametru zvlášť. Velkou výhodou je také to, že se kopírují skutečně všechny úpravy.
Jak zkopírovat úpravy z jedné fotografie
Nejprve je potřeba upravit jednu fotografii přesně podle vašich představ:
- Otevřete aplikaci Fotky
- Vyberte snímek, který chcete upravit
- Klepněte na Upravit
- Proveďte všechny požadované změny (světlo, barvy, filtry)
- Po dokončení klepněte na Hotovo
- V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček
- Z nabídky zvolte Kopírovat úpravy
Tímto krokem se všechny provedené úpravy uloží do schránky. Jakmile máte úpravy zkopírované, můžete je aplikovat na další snímek nebo rovnou na celou skupinu fotografií:
- Otevřete jinou fotografii nebo vyberte více snímků v knihovně
- Opět klepněte na ikonu tří teček
- Zvolte možnost Vložit úpravy
Kopírování a vkládání úprav ve Fotkách na iPhonu patří mezi nenápadné, ale mimořádně užitečné funkce iOS. Výrazně urychluje práci s větším množstvím snímků a zároveň pomáhá udržet jednotný vizuální styl. Pokud tuto možnost ještě nevyužíváte, rozhodně stojí za to ji vyzkoušet – při první větší úpravě galerie oceníte, kolik času vám dokáže ušetřit.