Co vše přináší nativní Fotky v iOS 26

Operační systém iOS 26 přináší spoustu změn, které ovlivní každodenní používání iPhonu — od nové vizuální podoby Liquid Glass, přes vylepšené funkce pro filtrování hovorů a živý překlad přímo na zařízení, až po drobné úpravy napříč aplikacemi. Jednou z méně nápadných, ale přesto zásadních novinek je další redesign nativní aplikace Fotky, který má vrátit komfort a přehlednost, jež řadě uživatelů chyběla od minulé verze.
Nový vzhled a návrat k osvědčenému
Aplikace Fotky prošla velkou proměnou už v iOS 18, kde Apple poprvé po téměř deseti letech radikálně změnil její rozvržení. Tehdy vsadil na minimalistické uspořádání s jednou stránkou a rozšířenými možnostmi přizpůsobení. Přestože záměrem bylo zjednodušit orientaci a dát uživateli více kontroly, v praxi se ukázalo, že odstranění navigačních záložek a skrytí některých prvků nadělalo spíše zmatek.
V iOS 26 Apple na tyto ohlasy zareagoval rychleji, než je u něj zvykem. Nová verze Fotek přináší zpět přehledné navigační lišty, díky nimž je přístup k hlavním částem galerie opět otázkou jediného klepnutí. Návrat k logickému uspořádání, kdy je Camera Roll (tedy složka s aktuálními snímky) opět v popředí, vítá velká část uživatelů.
Fotogalerie
Liquid Glass i inteligentní vyhledávání
Redesign Fotek v iOS 26 se samozřejmě nese v duchu jednotného vizuálního stylu Liquid Glass — nové efekty průhlednosti, jemné přechody a animace dávají celé aplikaci modernější a elegantnější vzhled. Nezmizely ani chytré funkce, které přinesly předchozí verze: Apple Intelligence stále u kompatibilních zařízení umožňuje pokročilé vyhledávání pomocí přirozeného jazyka, třídění podle osob, míst a událostí i automatickou tvorbu vzpomínkových videí.
Přístupnost a rychlá orientace
Celý systém tak reaguje na původní kritiku příliš „roztaženého“ jednostránkového rozhraní. Nové Fotky opět staví na osvědčeném principu: jednoduchá navigace, jasné členění a možnost spravovat tisíce snímků bez zbytečného klikání a rolování.
Co z toho plyne pro běžného uživatele?
Apple ukázal, že se nebojí přiznat chybu a reagovat na zpětnou vazbu i během krátkého časového úseku. Aplikace Fotky v iOS 26 tak kombinuje moderní design s logickým ovládáním a je připravena usnadnit práci s galerií i těm, kteří mají v telefonu tisíce obrázků, screenshotů a videí.