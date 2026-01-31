Tipy a triky, díky kterým využijete iMessage na iPhonu naplno

Zprávy, které odejdou přesně ve správný čas
Jednou z nejžádanějších novinek iOS 18 je možnost naplánovat odeslání iMessage. Hodí se například pro narozeninová přání, pracovní připomínky nebo zprávy, které nechcete zapomenout odeslat později. Stačí napsat text, klepnout na symbol + vedle pole pro psaní a zvolit možnost odeslání později. Vyberete datum i čas a o zbytek se postará systém.
Rychlý přehled díky připnutým konverzacím
Pokud máte několik chatů, ke kterým se vracíte denně, vyplatí se je připnout. Dlouhým stiskem vybrané konverzace ji jednoduše přišpendlíte na začátek seznamu. Ať už jde o rodinu, partnera nebo pracovní tým, důležité zprávy budete mít vždy na očích, bez zbytečného hledání.
Emoce bez omezení: reagujte jakýmkoliv emoji
Reakce na zprávy už dávno nejsou omezené jen na základní sadu symbolů. V iOS 18 můžete na iMessage reagovat libovolným emoji. Dlouze podržíte zprávu, klepnete na ikonu emoji a vyberete přesně ten symbol, který vystihuje vaši reakci. Díky tomu je komunikace osobnější a často i přehlednější než dlouhé odpovědi.
Efekty, které dají zprávám výraz
Zprávy nemusí být jen obyčejný text. iMessage nabízí vizuální efekty a formátování, které pomohou zvýraznit důležité sdělení nebo dodat konverzaci hravost. Po napsání textu stačí klepnout na ikonu písmene A nad klávesnicí a vybrat efekt – od zvětšeného textu až po dynamické animace. Vhodné nejen pro zábavu, ale i pro upozornění, která mají být nepřehlédnutelná.
Doprovod: sdílení polohy s větším přehledem
Funkce Doprovod, dostupná už od iOS 17, rozšiřuje možnosti sdílení polohy v iMessage. Nejde jen o bod na mapě – příjemce vidí i předpokládaný čas vašeho návratu, stav baterie nebo upozornění v případě zdržení. Aktivuje se přes nabídku + v konverzaci a hodí se například při cestách domů večer nebo při delších přesunech.