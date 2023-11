Kopírování Apple Vision Pro začalo, obšlehnut byl dokonce i visionOS

Přestože Apple svůj první AR/VR headset Vision Pro představil již na červnové WWDC, do prodeje jej hodlá vpustit až na začátku příštího roku a to navíc jen v USA. To však v žádném případě nebrání asijským výrobcům elektroniky v tom, aby novinku nezačali kopírovat, ba právě naopak. Na sociální síti X (dříve Twitter) se totiž začínají objevovat první fotky kopií Vision Pro, ve kterých dokonce poběží i okopírovaný visionOS, tedy operační systém speciálně vyvinutý Applem pro potřeby jeho headsetu. Na fotky jedné takové kopie se můžete podívat v galerii níže.

Jak můžete výše vidět, kopie Vision Pro z dílny nejmenovaného asijského výrobce se od pravého Vision Pro liší vcelku výrazně zejména systémem popruhů a polstrů pro uchycení na obličeji. Displejová část nicméně vypadá skutečně podobně a na první pohled by si jej rozhodně leckdo s pravným Vision Pro spletl. Z hlediska technických specifikací ale bude zcela určitě kopie těžce pokulhávat, jelikož technologie, které jsou ve Vision Pro napěchovány, skutečně stojí za to. Možná o to víc proto překvapí, že se do kopírování takto komplikovaného zařízení v Asii vůbec pouští, jelikož je jasné, že jeho kvalit nedosáhne ani zdaleka.