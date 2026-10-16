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Počítač Apple-1 „Hatfield“ trhá rekordy. Vydražil se za více než milion dolarů

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Plně funkční počítač Apple-1, známý pod označením „Hatfield“, se v aukční síni Bonhams prodal za 1 148 200 dolarů. Tato částka, která zahrnuje i dražební přirážku, představuje světový rekord za prodávaný kus tohoto historického hardwaru. Dražba proběhla 14. října a přinesla napínavý souboj. Dva zájemci o počítač přihazovali dlouhých 28 minut, čímž konečnou cenu vyhnali vysoko nad původní odhady expertů. Ty se pohybovaly v rozmezí 500 až 800 tisíc dolarů.

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aukce Steve Jobs aukce Steve Jobs - 10
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Stroj nese jméno svého prvního majitele, Freda Hatfielda, který si tehdy u společnosti stěžoval na nedostatek dostupného softwaru. Součástí aukce byl proto i dochovaný dopis z roku 1978, ve kterém mu samotný Steve Jobs nabízí výměnu za novější základní desku z modelu Apple II s doplatkem 400 dolarů. Hatfield tuto nabídku odmítl a přístroj si ponechal. Později nefunkční stroj prodal v soukromém obchodu za 40 tisíc dolarů. Nový majitel jej nechal zrestaurovat, získal na základní desku cenný podpis Steva Wozniaka a v roce 2013 jej úspěšně vydražil za 686 tisíc dolarů.

Ačkoliv je aktuální milionová částka rekordem pro komerční model, prototypy dosahují ještě vyšších sum. Známá deska s označením „Celebration“ se v lednu 2026 prodala za 2,75 milionu dolarů. Podobné aukce sleduji velmi rád. Kdo si zkrátka ponechal doma starý jablečný produkt, který je momentálně v dobrém stavu, může být v balíku. Máte doma nějakou „jablečnou relikvii“?

Zdroj
Diskuze
Apple

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