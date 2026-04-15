Vydělal miliony dolarů na primitivní aplikaci iBeer, pak odešel na farmu a už nikdy nic nevydal

V roce 2008 se v App Storu objevila aplikace, která na první pohled nedávala žádný smysl. Neřešila produktivitu, neřešila komunikaci, nepřinášela žádnou skutečnou hodnotu. A přesto se z ní stal jeden z největších virálních hitů své doby. Jmenovala se iBeer a stála 2,99 dolaru. Její princip byl naprosto jednoduchý. Na displeji iPhonu simulovala sklenici piva, kterou jste mohli „naklánět“ a předstírat, že pijete. Nic víc. Žádné funkce navíc, žádný hlubší smysl, jen dokonale načasovaný nápad.
Za aplikací stál Steve Sheraton, který do projektu neinvestoval prakticky nic. Neměl tým, neměl velké zázemí, neměl ani ambici budovat dlouhodobý byznys. Využil ale jeden klíčový moment. První roky App Storu, kdy lidé objevovali možnosti chytrých telefonů a byli otevření i těm nejjednodušším a nejbizarnějším nápadům. Výsledek byl extrémní. Aplikace se stala virální a začala generovat obrovské příjmy. Odhady mluví o desítkách tisíc dolarů denně, celkově pak o milionech stažení. iBeer se dostal mezi nejznámější aplikace své doby a stal se symbolem toho, jak absurdně jednoduchý nápad může vydělat obrovské peníze.
Zatímco většina lidí by se snažila úspěch maximálně vytěžit, rozšiřovat produkt, přidávat nové funkce a budovat značku, Sheraton udělal přesný opak. V pravý moment projekt opustil, inkasoval vydělané peníze a z technologického světa prakticky zmizel. Odešel žít na farmu do Španělska. Na jeho úspěch se pak snažilo navázat mnoho vývojářů, kteří App Store zaplavili podobnými aplikacemi, které se tvářili jako zapalovač, holící strojek nebo jen jednoduše místo sklenice piva nabídli sklenici mléka.
Ovšem Steve Sheraton byl jiný. Bez dalšího škálování, bez snahy zopakovat úspěch, bez honby za dalším růstem. Jednoduše si řekl, že to stačí. Jeho příběh je v dnešní době až nezvykle kontrastní. Startupová kultura je postavená na neustálém růstu, maximalizaci zisku a tlaku na další a další projekty. Myšlenka, že někdo vědomě „vystoupí ze hry“ ve chvíli, kdy vyhrává, působí skoro nepochopitelně. Nejde ani tak o samotnou aplikaci, ale o rozhodnutí, které přišlo po jejím úspěchu. Sheraton ukázal, že podnikání nemusí být jen nekonečný závod. Že někdy může být největší výhrou vědět, kdy skončit. V době, kdy se řeší unicorny, valuace a miliardové exity, působí jeho přístup skoro jako z jiného světa. Možná ale právě proto dnes znovu rezonuje. Protože otázka, kdy je „dost“, je pro většinu lidí mnohem těžší než vydělat první peníze.