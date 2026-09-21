Spoluzakladatel Apple Steve Wozniak překvapil. Spustil e-shop s merchem a vlastním vínem

Steve Wozniak, legendární spoluzakladatel Apple známý pod přezdívkou Woz, se oproti současnému vedení společnosti drží spíše v ústraní. I přesto, že se objevuje převážně jen na některých konferencích, se mezi jablečnými fanoušky stále těší obrovské oblibě. Nyní přišel s poměrně nečekaným krokem a na síti X oficiálně oznámil spuštění vlastního obchodu s fanouškovskými předměty. „Jsem nadšený, že mohu představit svůj nový merch. Trochu Wozova ducha, trochu zábavy a doufám, že vám pár věcí vykouzlí úsměv na tváři,“ uvedl Wozniak k novému projektu. A že je z čeho vybírat!
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V úvodní nabídce e-shopu najdete klasické položky jako trička, mikiny, podložky pod myš nebo hrnky. Tím největším a nejbizarnějším překvapením je ale speciální láhev Wozova vlastního Chardonnay. Podle oficiálního popisu se víno s odstínem střední slámy vyznačuje komplexní vůní manga, guavy, marakuji, bílé broskve a papáji. Otevřít si ji navíc můžete s klidem až do roku 2030. Wozův nový e-shop můžete navštívit zde.
Cokoliv spojené s historií Applu má pro jablečné fanoušky cenu zlata. A byť Wozův e-shop není Apple-1 nebo jeden z prvních šeků podepsaný Jobsem, což často uvidíte například v aukcích, své zákazníky si Wozniak tímto krokem jistě získá. K mému podivu je produktů na e-shopu více než dost. A to i takové, které bych rozhodně nečekal. Třeba kufr za skoro 11 tisíc korun mi přijde jako solidní bizár. Nicméně kšiltovky, trička a mikiny mi přijdou opravdu povedené a proto přemýšlím, že si sám nějaký ten kousek od legendy pořídím.