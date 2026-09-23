Apple testuje fitness náramek bez displeje ve stylu Whoop

Ačkoliv jsou Apple Watch jsou už více než deset let synonymem pro jednoduché měření aktivity a základních životních funkcí, kalifornský gigant podle nejnovějších informací přemýšlí také nad úplně jiným typem zařízení na zápěstí. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple vyvíjí a testuje prototypy fitness náramku bez jakéhokoliv displeje, který by svou koncepcí připomínal populární Whoop či nedávno představený Garmin Cirqa.
Podle dostupných informací se Apple touto kategorií zabývá už několik měsíců právě kvůli nynější popularitě bezdisplejových fitness náramků. Dokonce již existují i první prototypy, které mají podobu tenkého látkového náramku s modulem se senzory, který leží přímo na zápěstí. Senzory pak mají nepřekvapivě sledovat srdeční tep a další zdravotní údaje podobně jako Apple Watch.
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Apple láká jednoduchost Whoop
Poměrně zajímavé je pak to, že na vývoj tohoto typu produktu mají tlačit i nejvyšší představitelé Apple včetně Tima Cooka a šéfa služeb Eddyho Cuea, pod kterého nyní spadají také zdravotní týmy společnosti. Právě Cue má dokonce snad nejvýrazněji ze všech prosazovat jednodušší nositelná zařízení po vzoru Whoop nebo Oura Ring, která uživatele neruší dalším displejem a soustředí se především na nepřetržité sbírání zdravotních a fitness dat. A myslím si, že právě takový produkt by ve výsledku do současného směřování Apple, kdy vám mají technologie usnadňovat život, ale nevstupovat víc než musí, docela zapadal.
Že Apple konkurenci evidentně sleduje pak dokazují třeba i nejnovější Apple Watch Series 12, které už nabízí některé funkce známé právě z Whoop a Oura, například celkové hodnocení připravenosti organismu nebo odhad biologického věku. Apple zároveň v iOS 27.2 testuje výrazně přepracovanou aplikaci Zdraví, která má naměřená data zobrazovat srozumitelněji. Tu už jsem měl možnost otestovat a pokud vás tedy zajímá, jak vypadá, dozvíte se o ní v tomto článku.
Sám Gurman nicméně dodává, že je hodně brzy na to začít si na nový náramek Apple šetřit. Kalifornský gigant totiž stále nerozhodl, zda jej vůbec uvede na trh, a pokud projekt dostane zelenou, podle současných informací nedorazí dříve než v roce 2028. Osobně mi ale podobný produkt dává velký smysl. Pokud totiž někdo chce především nepřetržitě sledovat zdraví, spánek a regeneraci a nepotřebuje notifikace ani další displej na zápěstí, jednodušší a potenciálně lehčí náramek může být zajímavější než Apple Watch. Apple má navíc obrovskou výhodu v tom, že má skvěle zpracovanou softwarovou stránku věci skrze nativní aplikaci Zdraví, která navíc teď projde proměnou. Teď už tedy jen záleží na tom, zda si totéž nakonec řekne i Apple, což doufám, že ano.