Zdražení iPhone 18 Pro (Max) nakonec nebude tak hrozné

iPhone 18 Pro (Max) si sice svou premiéru odbude už za pár hodin, úniky informací jej však poodhalují i nadále. S jedním poměrně pozitivním nyní přišel i reportér Mark Gurman z Bloombergu, který se zaměřil konkrétně na to, kolik budou nakonec novinky stát. Protože právě cena je upřímně řečeno letos jednou z nejdiskutovanějších věcí vzhledem k tomu, že se počítá s jejím růstem kvůli krizi na trhu s paměťmi.
Zatímco dřívější odhady hovořily o meziročním zdražení iPhone o 150 až 200 dolarů, Gurmanovy nejnovější zjištění jsou podstatně přívětivější. Apple se totiž dle jeho slov rozhodl vzít část zvýšených nákladů na paměti na sebe a ukrojit si tak ze svých marží, což ve výsledku neznamená pro uživatele nic jiného, než že si za telefony díky tomu připlatí méně – konkrétně 100 dolarů na každém z modelů. Jak toto cenové navýšení pohne cenami mimo USA je nicméně zatím předčasné jakkoliv predikovat, jelikož Apple nastavuje lokální ceny i podle kurzu dolaru vůči tamní měně. Je nicméně jasné, že až tak brutální cenový skok se na nás naštěstí nevalí.
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V tuto chvíli můžeme samozřejmě jen spekulovat nad tím, co přimělo Apple k částečnému převzetí vyšší ceny paměťových čipů na sebe. Dle nás v redakci může jít jednoduše jen o to, že letošní generace iPhone 18 Pro nepřinese nic vyloženě zásadního, co by uživatele přimělo k upgradu, takže si Apple možná „jen“ uvědomil, že skokové zdražení telefonů, které budou dost podobné těm z loňska, zkrátka nepřipadá v úvahu. Navíc o částku kolem 100 dolarů zdražovala i konkurence v čele s Google či Samsungem, takže větší navýšení ceny by mohli uživatelé nést dost nelibě. Doufejme tedy, že jsou tyto zvěsti pravdivé a za telefony nakonec přeci jen nezaplatíme tolik, jak jsme se doposud báli.