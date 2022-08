Cena iPhonů 14 bude pro jablíčkáře velmi milým překvapením, tvrdí asijský leaker

Není tomu tak dlouho, co svět obletěly informace o tom, že iPhony čeká letos zdražení. Kvůli ekonomické situaci ve světě v kombinaci s vysokou inflací měl totiž Apple údajně mírně zdražit, čímž by se tak jeho telefony staly opět o něco méně dostupnými. O to víc nyní potěší zprávy v minulosti poměrně přesného leakera yeux1122, který tvrdí, že tomu tak nebude.

Zdroje výše zmíněného leakera, které údajně pochází přímo z Applu, se nechaly slyšet, že by se cena iPhonů oproti loňsku neměla měnit a tedy že by iPhone 14 měl začínat na částce 799 dolarů, což by u nás znamenalo částku 22 990 Kč za základní 14 s tím, že pokud zůstane zachována i cena řady Pro, základní 14 Pro by měl být k dispozici za 28 990 Kč. Poměrně zajímavé je pak to, že měl Apple dle zdrojů skutečně zprvu počítat s tím, že cenu letošních telefonů zvedne, ale nakonec své plány přehodnotil kvůli tomu, že chce jednak ze “čtrnáctek” udělat nejprodávanější iPhony posledních let a jednak využít nynějšího propadu globálního trhu se smartphony. A právě přívětivá cena – tedy alespoň relativně – by tomu mohla pomoci.

Co se pak týče chystaných modelů, zdroje potvrdily již stokrát omletou informaci – tedy že se svět dočká dvou 6,1” a dvou 6,7” iPhonů, přičemž iPhone mini letos už nedorazí. Místo něj má přijít iPhone 14 Max, který bude “jen” větší verzí základního 14. Ačkoliv je v tuto chvíli samozřejmě předčasné, naprostá většina analytiků se nicméně shoduje na tom, že by tomu tak být mělo. Vše ale samozřejmě ukáže až čas.