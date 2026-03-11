Cena iPhone 18 Pro vás potěší, vzkazuje uznávaný analytik

Přestože žijeme v době neustálého zdražování všeho včetně elektroniky, Apple chce jít v tomto směru proti proudu. Tvrdí to alespoň uznávaný a v minulosti velmi spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého by se ceny iPhonů Pro se letos měnit nemusely. Kalifornský gigant se má totiž dle jeho informací i letos pokusit udržet cenovky nových modelů na stejné úrovni jako u současné generace.
Podle Kua tomu nasvědčuje kromě řady zákulisních informací i nedávné uvedení iPhone 17e a MacBook Neo, které oba startují na ceně 599 dolarů. Apple tím podle něj naznačuje strategii, kterou chce letos držet napříč portfoliem a to sice to, že i přes rostoucí náklady na komponenty se snaží ceny držet co nejstabilnější a případné zdražení maximálně tlumit. Stejný scénář Kuo přitom naznačoval už na začátku roku, kdy uvedl, že Apple chce u modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max „co nejvíce zabránit zdražování“. To přitom není úplně jednoduché, protože ceny některých klíčových komponent v posledních měsících výrazně rostou.
Fotogalerie
Není sám
Dobrou zprávou je, že o zachování ceny nových iPhonů již dříve hovořil i další spolehlivý analytik Jeff Pu ze společnosti GF Securities, který na základě informací z dodavatelského řetězce očekává, že základní cena iPhone 18 Pro zůstane na 1 099 dolarech a větší iPhone 18 Pro Max začne na 1 199 dolarech. Zdražení komponent má být totiž Apple schopen spolknout skrze své marže, které budou kvůli tomu nižší.
Velkou roli v celé situaci hraje především trh s paměťovými čipy, kde ceny DRAM a NAND flash v poslední době výrazně rostou, a to hlavně kvůli obrovské poptávce ze strany firem budujících infrastrukturu pro umělou inteligenci. Apple se však s celou záležitostí snaží vypořádat po svém. Zatímco většina výrobců vyjednává ceny pamětí s dodavateli jednou za půl roku, totiž Apple podle Kua sjednává kontrakty čtvrtletně, což mu má poskytovat určitou vyjednávací výhodu.
Byla by však chyba si myslet, že se současná situace Applu absolutně nedotýká. Důkazem o opaku může být ostatně nedávná změna u Macu Studio, u kterého už není k dispozici možnost konfigurace s 512 GB RAM paměti a zároveň zdražil upgrade na 256 GB u modelu s čipem Apple M3 Ultra. Doufejme tedy, že se slova analytiků vyplní a nová generace jablečných telefonů svou cenou ve své podstatě potěší.