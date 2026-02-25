Jedna z nejviditelnějších změn iPhonů 18 Pro potvrzena dalším zdrojem!

Přestože v posledních týdnech slýcháme v souvislosti se vzhledem chystaných iPhonů 18 Pro (Max) zejména to, že jej Apple měnit nehodlá a telefony tak budou vypadat na první pohled stejně jako loňská řada, minimálně v jednom viditelném prvku jiné budou. Čím dál tím víc zdrojů totiž potvrzuje, že má Apple v plánu nasadit menší, respektive pak užší Dynamic Island a učinit tak displejovou část pohledově čistší a zajímavější. A jelikož tyto zprávy nyní potvrdil i Bloomberg, zdá se, že je víceméně hotovo.
Dynamic Island představil Apple už v roce 2022 coby součást iPhonu 14 Pro a nutno podotknout, že si tímto prvkem získal jak mnoho příznivců, tak i odpůrců. Zatímco fanoušci argumentují tím, že je Dynamic Island skvěle využit aplikacemi k zobrazování nejrůznějších informací či k jejich rozšířené ovladatelnosti, odpůrci jej označují za rušivější prvek, než kterým byl klasický výřez v displeji. Oba tábory by si nicméně měly letos přijít konečně na své, protože se Dynamic Island díky miniaturizaci komponentů zúží, ale zároveň nepřijde o svou funkci zobrazování softwarových prvků.
Fotogalerie
Jak výrazné změny se na podzim v tomto směru dočkáme sice můžeme zatím jen hádat, nicméně podle některých zdrojů by se mohl Dynamic Island zúžit zhruba o třetinu až čtvrtinu a to hlavně díky nasazení části Face ID pod displej. A upřímně, větší zmenšení vlastně ani čekat nelze. Když totiž vzpomeneme na minulost a to, jak se vyvíjela velikost výřezu v displeji, dost možná si mnozí z vás ještě vybaví, jak nepatrně jej Apple mezi generacemi 12 a 13 změnil. Upřímně, zmenšení bylo tehdy tak zanedbatelné, že nás v redakci při prvním unboxingu docela zklamalo. Snad tedy udělá v tomto směru předělaný Dynamic Island dojem o něco lepší.