iPhone 18 Pro dorazí v červené barvě! Podívejte se, jak fantasticky má vypadat

iPhone
Jiří Filip
Už na konci loňského roku se začalo ve fanouškovském světě Applu proslýchat o tom, že má kalifornský gigant ve vývoji hned několik barevně odvážných variant iPhonů 18 Pro (Max). Loňská sázka na netradiční oranžovou se totiž setkala s nebývalým úspěchem, což mělo údajně designérským týmům Applu dodat odvahu pro nadcházející roky a přimět je do značné míry přehodnotit jejich konzervativní přístup k barvám. Konkrétně měly být ve vývoji červená, fialová a hnědá varianta. Před pár hodinami pak zdroje velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu potvrdily, že s červenou se skutečně počítá a můžeme se na ní tedy na podzim těšit.

A ačkoliv nejsou údajně zatím vyloučeny ani další odvážnější barevné varianty, jejichž testování má v současnosti probíhat, je to právě červená verze, která má být nejspíš i hlavní tváří marketingové kampaně kolem iPhonů 18 Pro. Její odstín je sice zatím ještě tak trochu nejasný, designér Private Talky se však i přesto pokusil vzhled nových iPhonů v červeném kabátku zachytit, přičemž výsledek se zdá být velmi dobrý. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.

iPhone 18 Pro red 1 iPhone 18 Pro red 1
iPhone 18 Pro red 2 iPhone 18 Pro red 2
iPhone 18 Pro red 4 iPhone 18 Pro red 4
iPhone 18 Pro red 3 iPhone 18 Pro red 3
Bohužel, barva má být zároveň i jedinou výraznější designovou změnou, kterou mají iPhony 18 Pro (Max) přinést oproti předešlé generaci. Apple u nich totiž počítá primárně s menšími změnami „pod kapotou“, což by z řady 18 Pro mělo do jisté míry udělat svým způsobem nepříliš zajímavý model. Na druhou stranu jsme ale už v minulosti viděli hned několikrát, že i pouhá barva dokáže způsobit prodejní šílenství. A co vy, šli byste do podobného iPhone?

