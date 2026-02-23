iPhone 18 Pro dorazí v červené barvě! Podívejte se, jak fantasticky má vypadat

Už na konci loňského roku se začalo ve fanouškovském světě Applu proslýchat o tom, že má kalifornský gigant ve vývoji hned několik barevně odvážných variant iPhonů 18 Pro (Max). Loňská sázka na netradiční oranžovou se totiž setkala s nebývalým úspěchem, což mělo údajně designérským týmům Applu dodat odvahu pro nadcházející roky a přimět je do značné míry přehodnotit jejich konzervativní přístup k barvám. Konkrétně měly být ve vývoji červená, fialová a hnědá varianta. Před pár hodinami pak zdroje velmi spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu potvrdily, že s červenou se skutečně počítá a můžeme se na ní tedy na podzim těšit.
A ačkoliv nejsou údajně zatím vyloučeny ani další odvážnější barevné varianty, jejichž testování má v současnosti probíhat, je to právě červená verze, která má být nejspíš i hlavní tváří marketingové kampaně kolem iPhonů 18 Pro. Její odstín je sice zatím ještě tak trochu nejasný, designér Private Talky se však i přesto pokusil vzhled nových iPhonů v červeném kabátku zachytit, přičemž výsledek se zdá být velmi dobrý. Ostatně, posuďte sami v galerii níže.
Fotogalerie
Bohužel, barva má být zároveň i jedinou výraznější designovou změnou, kterou mají iPhony 18 Pro (Max) přinést oproti předešlé generaci. Apple u nich totiž počítá primárně s menšími změnami „pod kapotou“, což by z řady 18 Pro mělo do jisté míry udělat svým způsobem nepříliš zajímavý model. Na druhou stranu jsme ale už v minulosti viděli hned několikrát, že i pouhá barva dokáže způsobit prodejní šílenství. A co vy, šli byste do podobného iPhone?