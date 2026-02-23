Nová barva iPhone 18 Pro (Max) s předstihem odhalena!

Zdá se, že úspěch loňské oranžové u iPhonu 17 Pro (Max) přiměl Apple k tomu, aby v odvážných barvách telefonů pokračoval. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž kalifornský gigant aktuálně testuje zcela novou barevnou variantu pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, konkrétně pak. Jít má konkrétně o velmi tmavý, hluboký odstín, který by měl působit dost elegantně.
Nejde přitom o žádnou křiklavou „product red“ klasiku, jakou jsme znali z modelů iPhone 14 a iPhone 14 Plus v edici (PRODUCT)RED, ba právě naopak. Hovoří se o odstínu blížícím se vínové nebo burgundy, tedy o barvě, která by měla působit luxusně, dospěle a hlavně dostatečně „Pro“, aby zapadla mezi současné titanové varianty. Pokud by Apple tuto cestu skutečně zvolil, šlo by o historicky první případ, kdy by Pro modely dorazily v červeném odstínu.
Co se pak týče dalších barev, v minulosti se spekulovalo o fialové či hnědé variantě. Podle Gurmana jsou však tyto odstíny spíš jen variacemi na stejný červený základ. Jinými slovy, Apple si má pohrávat s různými tóny jednoho nápadu, nikoliv s několika zcela odlišnými barvami. Výsledkem by tak ve finále mohla být jen jedna „hluboká červená“, zatímco ostatní testované odstíny zůstanou jen ve vývojových laboratořích.
Fotogalerie
„Vážný“ iPhone Fold
Zajímavý kontrast pak přináší informace o chystaném skládacím iPhonu. Ten má podle dostupných zpráv vsadit na úplně jinou strategii. Apple se prý u prvního ohebného modelu chce držet při zemi a vyhnout se jakýmkoliv hravým barvám. Ve hře mají být spíše tradiční odstíny jako vesmírně šedá, černá nebo stříbrná, případně bílá. I to ale ve výsledku dává smysl. Skládací iPhone bude totiž pro Apple zcela novou kategorií a firma si tak zřejmě nebude chtít dovolit experimenty hned na několika frontách zároveň. Ostatně, vzpomeňme na rok 2017 a iPhone X, který tehdy také dorazil jen v tmavé a světlé variantě.
Oficiální představení iPhonu 18 Pro i skládacího modelu se očekává tradičně v září. Do té doby se toho může ještě hodně změnit. Pokud ale Apple skutečně přinese tmavě červený Pro model, může jít o jednu z těch vizuálně nejvýraznějších změn posledních let. A upřímně, trochu svěží krve by řadě Pro modelů po letech tlumených odstínů rozhodně neuškodilo.