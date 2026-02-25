Ještě kvalitnější selfie? iPhone 18 Pro má dorazit s podstatně vylepšeným foťákem!

Ačkoliv do představení iPhonu 18 Pro zbývá ještě necelý půlrok, co chvíli můžeme narazit na nové spekulace. Jejich další várka se objevila před pár hodinami s tím, že se točí kolem jejich přední nebo chcete-li selfie kamerky. Podle příspěvku na Weibu od leakera WhyLab má nový model nabídnout konkrétně 24MPx selfie kameru, což by znamenalo poměrně výrazný posun oproti 18MPx přední kameře u iPhone 17 Pro.
Háček je však v tom, že o leakerovi, který s informacemi přišel, nebylo v minulosti příliš slyšet a je tedy otázkou, nakolik jsou jeho informace věrohodné. V kuloárech se nicméně začíná šuškat o tom, že tato spekulace vychází z jednoduché úvahy, kdy mezi generacemi iPhone 16 a iPhone 17 došlo u přední kamery k posunu o 6 MPx. Někteří tak zřejmě předpokládají, že nárůst bude automaticky pokračovat.
Technicky vzato přitom už současný model má 24MP snímač. Apple ale výsledné fotografie prezentuje jako 18MPx. Důvodem je technologie pixel binning, která slučuje sousední pixely do takzvaných „superpixelů“. Pixel binning jako takový zvyšuje citlivost na světlo, což hraje roli zejména u selfie snímků pořizovaných v interiéru. Výsledkem jsou světlejší fotografie s menším šumem. Cenou je ale nižší rozlišení a ztráta drobných detailů.
Pokud by Apple u přední kamery pixel binning omezil, selfie za horších světelných podmínek a videohovory přes FaceTime by mohly být tmavší a zrnitější. 24MPx rozlišení přední kamery by tak dávalo smysl pouze za předpokladu, že by Apple nasadil například 48MPx snímač a zachoval pixel binning. Zatím je ale vše pouhou spekulací. Osobně se mi nezdá příliš pravděpodobné, aby Apple vylepšoval přední fotoaparát dva roky po sobě. Na druhou stranu, radikálně vylepšený selfie foťák je jednou z nejchválenějších novinek iPhonů 17 (Pro) a Air, takže by dávalo další zlepšení určitě smysl vzhledem na spokojenost uživatelů.