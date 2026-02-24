iPhone 18 Pro oživí funkci, kterou Samsung před lety zahodil

Apple podle aktuálních informací chystá u modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max vrátit ke kameře technologii, která byla svého času považována za budoucnost mobilní fotografie. Řeč je o proměnlivé cloně hlavního fotoaparátu, tedy hardwarovém řešení, které dokáže fyzicky regulovat množství světla dopadajícího na snímač
Co přinese variabilní clona
Variabilní (nebo-li proměnlivá) clona funguje podobně jako u klasických fotoaparátů – pomocí drobných lamel se objektiv dokáže otevřít nebo přiclonit podle světelných podmínek. Ve tmě tak propustí více světla, zatímco za jasného dne se uzavře a zabrání přeexponování snímku. Výhodou je nejen lepší práce se světlem, ale také větší kontrola nad hloubkou ostrosti, tedy nad tím, jak moc je rozostřené pozadí za foceným objektem.
Apple dosud u iPhonů používal výhradně pevnou clonu. Od iPhone 14 Pro až po současný iPhone 17 Pro je hlavní fotoaparát nastaven napevno na hodnotu ƒ/1,78. To znamená, že software musí nahrazovat to, co by jinak zvládla fyzická optika.
Samsung byl napřed, ale couvl
Zajímavé je, že s variabilní clonou experimentoval už Samsung u modelů Galaxy S9 a Galaxy S10. Technologie ale zvětšovala tloušťku telefonu a výrobní náklady, takže Samsung v roce 2020 tuto funkci opustil. Přesto šlo o řešení technicky pokročilejší než pozdější návrat k pevné cloně.
Fotogalerie
Paradoxně se nyní spekuluje, že Samsung variabilní clonu znovu zvažuje – právě kvůli krokům Applu. Podle zákulisních informací vidí korejský výrobce návrat k hardwarovým řešením jako cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti fotoaparátů.
Co dalšího iPhone 18 Pro nabídne
Kromě variabilní clony se u řady iPhone 18 Pro očekává menší Dynamic Island, nový čip A20, delší výdrž baterie, modem C2, zjednodušené ovládání fotoaparátu a další bezdrátové technologie. Představení by mělo proběhnout tradičně na podzim, pravděpodobně po boku prvního skládacího iPhonu.
Apple tak zřejmě vsadí na kombinaci špičkového hardwaru a softwaru – a vrátí do hry technologii, která byla možná jen o pár let předběhnutá svou dobou. Mně osobně variabilní clona moc neláká, protože nevidím moc důvod do telefonu tuto vlastnost fotoaparátu přidávat. Naopak se přimlouvám za co nejsvětelnější parametry objektivu a vyhlížím hodnoty kolem ƒ/1,4, byť jako pevnou clonu.