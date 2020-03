Messenger se dočká další změny designu, v hlavní roli budete vy

Facebook se poslední dobou snaží inovovat kde se jen dá a přichází se stále zajímavějšími a odvážnějšími koncepty, které představují poměrně velký posun. A není divu, společnost chce držet krok s konkurencí a nabídnout uživatelům co nejlepší a nejintuitivnější rozhraní, které je minimalistické a zároveň nabízí všechny potřebné funkce. Po předělání webové verze, jež je však stále ve fázi testování, se tak Facebook pouští také do redesignu aplikace Messenger.

Pokud aktivně využíváte aplikaci Messenger, jistě vám neuniklo, že ač Facebook platformu neustále aktualizuje a vylepšuje, dlouho se nedočkala žádných markantních změn. Jedním z důvodů proč se tak nestalo je především skutečnost, že mediální gigant pilně pracuje na předělání celkového designu a vzhledu, kterým aplikace disponuje. Cílem společnosti je zejména zjednodušit používání a klást větší důraz na příběhy a komunikační aspekt platformy. A to i za cenu několika dalších funkcí, které budou tímto krokem lehce upozaděny. Zatímco ještě před pár lety chtěl Facebook z Messengeru udělat zejména obchodní aplikaci, kde by hráli roli chat boti a přímá korespondence mezi zákazníky a společnostmi, nyní od tohoto troufalého plánu společnost upouští a chce se zaměřit spíše na lidský aspekt. Z platformy tedy úplně zmizí sekce Discover, jež obsahovala plejádu chat botů a přehled firem, které jste mohli uživatelé oslovit.

Stejně tak dostaly červenou i hry, které byly dosud pevnou součástí Messengeru. Ty se místo toho přesunou do sekce Facebook Gaming, a nebudou tak zabírat místo v samotné aplikaci. Tak či onak se nemusíte bát. Pokud máte v plánu přímo napsat nějaké společnosti, stačí si ji klasicky vyhledat nebo kliknout na stránku, jež vás přesměruje na Facebook. Případně můžete využít QR kódy, které automaticky otevřou konverzaci s danou firmou. Redesign tedy přinese kromě většího důrazu na uživatele ještě další podstatnou změnu, a to omezení sekcí pouze na dvě. Nově tak najdete v aplikaci pouze záložku Chats, kde najdete momentálně aktivní konverzace, a People, kde se vám zobrazí seznam aktivních přátel spolu s jejich denními příběhy. Facebook se v tomto případě až nápadně inspiruje Snapchatem, který podobnou funkci zavedl a slaví s ní nevídaný úspěch. Formát příběhů se vyplatil také v případě Instagramu, což jasně společnosti ukázalo, co uživatelé požadují. Nový design se každopádně pomalu začíná šířit mezi majitele aplikace a je jen otázkou času, než dorazí i na váš telefon.