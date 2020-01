5 skrytých triků v Messengeru, které by měl znát každý jeho uživatel

Messenger od Facebooku patří mezi jednu z nejoblíbenějších aplikací, která je v mobilním světě dostupná. Jelikož se mezi aktivní uživatele této aplikaci řadí bezesporu i většina z vás, mohli byste ocenit 5 skrytých tipů a triků, které vám její využívání zpříjemní.

Aktivní stav

Mnoho uživatelů Messengeru si stěžuje, že mohou ostatní uživatelé sledovat, zdali jsou zrovna k dispozici a online, popřípadě kdy byli k zastižení naposledy. Součástí Messengeru je však nastavení, které dokáže tohle nepříjemné sledování ukončit. Je to ale zub za zub – pokud totiž zakážete ostatním sledování vaší aktivity, tak nebudete ani vy schopni sledovat aktivitu ostatních uživatelů. Pro deaktivaci zobrazování aktivního stavu stačí v levém horním rohu Messengeru klepnout na ikonu vašeho profilu a přejít do sekce Aktivní stav. Tady už jen pomocí přepínače funkci deaktivujte. Berte na vědomí, že tuhle deaktivaci musíte provést na všech zařízeních, na kterých jste k Facebooku připojeni.

Zaslání polohy

V rámci aplikace Messenger můžete svým přátelům na určitou dobu sdílet polohu. To se může hodit například tehdy, pokud pro vás má někdo z kamarádů přijet a neví, kde přesně se nacházíte. Sdílením polohy můžete dotyčnému sdělit naprosto přesné místo, kde se zrovna nacházíte. Pro aktivaci sdílení polohy si otevřete konverzaci s uživatelem, kterému chcete polohu poslat. Poté u textového pole, do kterého se píše zpráva, stiskněte po levé straně ikonu čtyř kuliček. Objeví se menu, ve kterém zvolte možnost Poloha. V dolní části obrazovky klikněte na modré tlačítko Sdílet aktuální polohu na 60 min. Tímto se poloha s uživatelem začne sdílet na jednu hodinu. Pokud chcete sdílení přerušit, tak klikněte na tlačítko Zastavit sdílení.

Mazání zpráv

Facebook přidal před několika měsíci do svého Messengeru možnost pro mazání zpráv, a to pro obě strany. Pokud jste v minulosti nechtěně poslali nějakou zprávu určitému uživateli, tak jste ji nemohli smazat v rámci celé konverzace, ale jen u sebe. Pokud však nyní pošlete omylem nějakou zprávu, tak ji můžete do 10 minut od poslání smazat pro všechny členy konverzace. Po uplynutí této doby už nebude možné zprávu smazat všem, ale pouze vám. Pro smazání zprávy stačí, abyste na ní v konverzaci podrželi prst, a poté zvolili možnost Odebrat. Z menu, které se zobrazí, klepněte na možnost Odebrat pro všechny. Po odebrání se v chatu zobrazí informace o tom, že jste zprávu smazali.

Vytvoření ankety

Potřebujete se ve skupině plné lidí domluvit na tom, do jakého podniku se dnes půjde? Každý má jiný názor a začíná v chatu vznikat chaos a hádky? Všechny tyto trable vyřeší anketa. Tu můžete jednoduše do chatu vložit tak, že u textového pole, do kterého se píše zpráva, stiskněte po levé straně ikonu čtyř kuliček. Objeví se menu, ve kterém zvolte možnost Ankety. Zde už si poté nastavte anketní otázku společně s možnostmi, a poté klikněte na možnost Vytvořit anketu. Berte v potaz, že anketu lze samozřejmě vytvořit pouze ve skupinových konverzacích.

Tajné konverzace

V rámci Messengeru jsou se všemi vašimi přáteli k dispozici tajné konverzace. Ty nabízí koncové šifrování napříč všemi vašimi mobilními zařízeními. Při zasílání tajných zpráv si navíc můžete nastavit časovač, který určuje, po jaké době od přečtení se odeslaná zpráva zničí. Pokud chcete do rozhraní tajných konverzací přejít, tak si rozklikněte konverzaci s uživatelem, se kterým ji chcete začít. Poté v horní části displeje klepněte na jeho jméno a z vyobrazených možností vyberte Přejít do tajné konverzace. Časovač pro zničení zprávy nastavíte klepnutím na minutku, která se objeví na levé straně textového pole určeného pro psaní zpráv.