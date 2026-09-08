The White House Arcade: na oficiálních stránkách Bílého domu můžete chytat migranty ve videohře

Pokud máte pocit, že se na následujících screenshotech díváte na stránky nějaké arkádové herní společnosti, jste naomylu. Právě se totiž díváte na oficiální stránku The White House, tedy Bílého domu. Ta totiž přidala sekci Arcade, ve které je aktuálně možnost zahrát si přímo v prohlížeči čtveřici her s tím, že další budou přibývat. K dispozici jsou poměrně netradiční hry. Vše začíná tím, že v obdobě Flappy Bird, která je nazvaná jako Flappy Bill letíte se symbolem ameriky, tedy klasikým orlem bělohlavým který nese účet do národního obchodního centra. V další hře nazvené Rio Run, což je obdoba na klasického hada lovíte migranty, které pak deportujete. Třetí hra Supply Line pak simuluje posuvný pás na kterém jedou různé sladkosti a další pochoutky, které musíte vyzařovat mezi zdravým jídlem, protože ty samozřejmě nepatří do školní aktovky jako svačina. Zatím poslední hrou je pak Trump Savings Tycoon, což je hra ve které musíte chytat šeky a bankovky, které představují dotace pro děti, jenž získají 1000$ pokud se narodí během vlády administrativy Donalda Trumpa.
Pokud jste si tedy dnes nechytili ještě žádného migranta, pak je nejvyšší čas to napravit. Všemožné organizace na ochranu migrantů se totiž proti hrám již začali bouřit a je otázka, zda nakonec nebude muset The White House tuto sekci her ze svého oficiálního webu stáhnout. Než se tak stane, nic vám nebrání v tom hrát hry přímo ze svého prohlížeče a to jak na mobilu tak samozřejmě i desktopu. The White House Arcade hry si můžete zahrát přímo zde.