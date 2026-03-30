White House App: bílý dům má oficiální aplikaci, představil ji sám Donald Trump

Donal Trump dnes světu představil novou oficiální mobilní aplikaci Bílého domu, která má uživatelům nabídnout přímý přístup k informacím z Washingtonu bez prostředníků. Aplikace je dostupná pro iOS i Android a podle oficiálních materiálů má přinést „nefiltrované“ zprávy přímo od administrativy. Nová aplikace má podle Bílého domu nabídnout „bezprecedentní přístup“ k dění v administrativě. Uživatelé v ní najdou aktuální zprávy, oznámení, fotografie i živé přenosy z tiskových briefingů nebo projevů. Nechybí ani push notifikace, které upozorní na důležité události v reálném čase. Velkým lákadlem má být i možnost přímé komunikace, kdy aplikace obsahuje funkce jako „Text President Trump“, e-mailový kontakt nebo napojení na sociální sítě. Cílem je podle administrativy zjednodušit komunikaci mezi vládou a veřejností a zároveň obejít tradiční média.
Součástí aplikace je také multimediální sekce s videi a fotografiemi z aktuálních akcí. Uživatelé mohou sledovat živé přenosy důležitých momentů nebo si projít archiv materiálů. Nechybí ani přehled politických priorit a kroků administrativy. Z technického pohledu aplikace v podstatě agreguje obsah, který je dostupný i na oficiálním webu Bílého domu, ale přenáší ho do mobilní podoby s důrazem na rychlost a dostupnost. Jednou z nejdiskutovanějších funkcí je možnost odesílat tipy imigrační službě ICE (Immigration and Customs Enforcement). Aplikace obsahuje přímý odkaz na formulář, přes který mohou uživatelé nahlásit podezření. Tato funkce okamžitě vyvolala kontroverze, zejména kvůli dlouhodobé kritice ICE a obavám z možného zneužití nebo sledování.
Spuštění aplikace zapadá do širší komunikační strategie Trumpovy administrativy, která dlouhodobě kritizuje tradiční média a snaží se komunikovat přímo s veřejností. Aplikace má být dalším kanálem vedle sociálních sítí, který umožní šířit informace „přímo ze zdroje, bez filtrů“. Krátce po spuštění se objevily i první technické problémy, které ale byly rychle vyřešeny. Zároveň se začínají objevovat otázky ohledně bezpečnosti, ochrany dat nebo budoucnosti aplikace v případě změny administrativy.
