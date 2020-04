Milovníci retra, zbystřete. Na iOS míří zajímavá hříčka Castle of White Night

Máte-li poslední dobou zálusk na nějakou tu retro adventuru, kde se vydáte do temných dungeonů a pozabíjíte pár nepřátel, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři ze Stew Games totiž s mnoha hráči sdílí slabost pro nostalgické hříčky, a tak přispěchali s novým počinem v podobě Castle of White Night, jenž má dělat čest svému žánru a zároveň nám připomenout doby z konce 90. let, kdy byla většina her dostupná pouze v pixelové grafice a hratelnost se dala vystihnout jako jednoduchá, ale pořádně návyková.

O retro hříčkách informujeme poměrně často a je vidět, že se na tento trend přeorientovali i vývojáři, kteří by o něj jinak ani nezavadili. Hráči si zkrátka nostalgické upomínky oblíbili, čehož si všimli také vývojáři ze studia Stew Games a vyvinuli povedenou adventuru Castle of White Night, kde se vydáme do japonského hradu. Pochopitelně nebudeme mít za úkol nic jiného než vyčistit hrad od zbloudilých duší a nebezpečných nepřátel, kteří nám budou stát v cestě. Hra je sice definována jako tradiční RPG, avšak kromě toho nabízí také pár strategických prvků. Budete totiž muset efektivně kombinovat útok a obranu a zároveň udržet svého hrdinu naživu. Nebude chybět sladká odměna v podobě nějaké té truhly s vybavením a zlaťáky.

Fotogalerie Castle of White Night 2 Castle of White Night 4 Castle of White Night 5 Castle of White Night Vstoupit do galerie

Nemusíte se ale bát, že hra dá do ruky pouze meč a postrčí vás na nebezpečnou výpravu. Na výběr budete mít až ze 4 povolání, z nichž každé nabídne unikátní paletu schopností a odlišný arzenál zbraní. Ve svízelné situaci navíc můžete sáhnout po lektvaru nebo se uzdravit pomocí schopnosti. V každém případě to vypadá, že tu máme opět zajímavé RPG, které se liší nejen po grafické stránce, ale i po té praktické. Hra navíc vychází již 16. dubna a bude stát pouhých 79 korun, což je vzhledem k herní době nanejvýš velkorysé. Pokud máte tedy slabost pro retro hříčky a nedáte dopustit na klasické hry na hrdiny, Castle of White Night je přesně pro vás. Zamiřte tedy na App Store a dejte tomuto originálnímu, takřka nostalgickému počinu šanci.