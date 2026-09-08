Den před keynote a já nic necítím. Kam zmizelo kouzlo Applu?

Apple již zítra čeká událost, na kterou jsme kdysi čekali všichni celé měsíce. Najednou je to tady a já mám pocit, že z nadšení, očekávání a roušky tajemství se stal zcela běžný den, který vlastně nikoho ani příliš nezajímá. Jedním z argumentů, proč tomu tak je může být fakt, že jsme všichni tak nějak vyrostli a najednou trávíme raději čas se svými dětmi nebo manželkami, které jsme ještě pár let dozadu neměli, a tak jsme mohli sledovat každoroční podzimní Keynote. Já mám však pocit, po patnácti letech, kdy Apple Keynote sleduju, že se změnilo něco jiného než jen náš věk. Změnilo se hlavně tajemno a očekávání toho, co Apple představí.
Zažil jsme časy, kdy za fotografii šroubku, který mohl patřit k jakémukoli produktu na světě a o kterém někdo tvrdil, že je to šroubek z nového iPhone, padaly žaloby. Zažil jsme časy, kdy jeden z největších magazínů na světě zveřejnil videa a články o prototypu nového iPhone a Apple k redakci domů poslal FBI. To vše se ještě pár let zpátky skutečně dělo a umocňovalo to to tajemno, které na Apple každý miloval. Nyní jdete týden před představení novinek na veletrh IFA, kam se dostane každý, kdo kdy napsal jakýkoli článek na jakýkoli web na světě zdarma a ten komu se psát nic nechtělo, si za pár korun koupí vstupenku a máte tam možnost vidět v podstatě vše, co Apple pár dní poté představí.
Tak nějak si říkám, k čemu bylo všechno to tajemno, všechny ty žaloby, blacklisty a to vše kolem, když dnes je to Apple vše úplně jedno. Nový iPhone Ultra, to co mělo být tím nejstřeženějším tajemstvím Apple za poslední roky měl v ruce každý, kdo šel letos na IFA. Co je na tom snad ještě mnohem horší je fakt, že se nejednalo o obaly, kryty a další příslušenství pro iPhone Ultra a iPhone 18 Pro od nějakých neznámých čínských značek. Detailní makety zařízení a příslušenství na ně představovaly ty nejslavnější výrobci příslušenství na světě. Ti, které sám Apple prodává ve svých online i kamenných obchodech. Celé to tajemství je najednou pryč a z toho nejhezčího večera v roce (samozřejmě s ohledem na technologie) se najednou stal den, který vlastně nemůže skončit jinak než zklamáním. Už teď víme prakticky vše, co Apple zítra představí a on tak v podstatě nemá možnost nás překvapit a vykouzlit nám úsměv na rtech.
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Dvacet let sleduju Apple, od chvíle, kdy jsem v 18 ti dostal první PowerMac G4. Dvacet let sleduji jeho cestu a dvacet let jej mám opravdu moc rád. Mám však pocit, že v posledních letech mu začalo chybět to nejdůležitější a to výjimečnost. A vůbec teď nemluvím o cenách, žiji ve městě, kde nájem za 15 metrů čtverečních na měsíc stojí to co dva nové iPhone a má ho tu každý bezdomovec. Mluvím o tom, že Apple byl ten, kdo sice jen málo kdy přicházel s něčím jako první na světě, ale když už s něčím přišel, tak to sakra stálo za to a definovalo to dané odvětví na dlouhé roky dopředu. Mrzí mě to, ale jsem asi ten poslední člověk na světě, který by s tím mohl něco udělat, a tak nezbývá než doufat, že to, co jsem na Apple věřím nejen já miloval, se snad zase jednou vrátí a my budeme den před keynote čekat jak děti na Vánoce a nebudeme do poslední chvilky vědět, co že si to pro nás v Cupertinu připravili.
Prostě je to furt stejný …sice to funguje , ale to už dnes kde co a takové to wau tam prostě není …design léta stejný , dtto ipad , hodinky a pod přitom. Ožnosti jsou ale zisk pro akcionáře prostě je víc než vizionářství a zkoušet nápady