Jak na Safari v iPhonu zavřít všechny stránky Safari najednou

Chtěli jste někdy na iPhonu zavřít všechny stránky v Safari najednou? Otevření příliš mnoha stránek v telefonu může zpomalit výkon zařízení. Příliš mnoho otevřených stránek najednou může také v náhledu působit značně nepřehledně. Jak tedy v Safari na iPhonu zavřít všechny stránky prohlížeče najednou?

Zavírání všech stránek po jedné přejetím prstem je stále rychlý proces, ale může vás to obtěžovat. Chcete-li si stránky uspořádat a začít znovu, můžete občas zavřít všechny otevřené stránky najednou. Je to opravdu poměrně snadné a my vám v tomto návodu ukážeme, jak na to. Zavření všech karet najednou v Safari v iOS nevyžaduje velký počet kroků. Podle níže uvedených pokynů dosáhnete požadovaného výsledku.

Spusťte Safari a ve spodní části displeje najděte ikonku dvou čtverců .

. Neklepejte na ikonku – naopak ji dlouze podržte .

. V menu, které se vám zobrazí, klepněte na možnost Zavřít XY panelů .

. Potvrďte váš krok.

Společnost Apple od příchodu operačního systému iOS 10 umožňuje uživatelům mít otevřeno tolik karet, kolik chtějí; naštěstí je nemusíte zavírat jednu po druhé, pokud nechcete. Kroky k zavření všech najednou nejsou příliš složité a dokončení pokynů uvedených v tomto návodu by nemělo trvat příliš dlouho.