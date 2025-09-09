iPhone 17 Air se možná nebude prodávat po celém světě, iPhone 17 Pro Max zase přibere

Jen pár desítek minut před první podzimní Keynote Applu se na čínské sociální síti Weibo objevily další spekulace, které se tentokrát točí kolem dvou očekávaných modelů, konkrétně kolem iPhonu 17 Air a iPhonu 17 Pro Max. A pokud by se potvrdily, čekají nás zajímavé změny.
První zpráva se týká tenoučkého iPhonu 17 Air. O tom spolehlivý leaker Fixed Focus Digital tvrdí, že existuje reálná šance, že se tento model nemusí vůbec dostat na čínský trh kvůli absenci slotu na fyzickou SIM kartu. Zatímco v Evropě či USA se už Apple na eSIM spoléhá ve velkém, v Číně je fyzická SIM stále běžným standardem a co víc, tamní zákony eSIM neumožňují. V úvahu sice připadá vytvoření speciální verze se sloty pro SIM, jak to Apple učinil i v minulosti při přidání podpory dvou čísel, avšak vzhledem k tomu, že tělo iPhonu 17 Air má být extrémně limitováno prostorem, je otázkou, zda je Apple v tomto případě schopen slot přidat, aniž by zásadně ovlivnil například (už tak zřejmě špatnou) výdrž baterie.
Druhá zpráva leakera se týká největšího a nejvybavenějšího modelu, tedy iPhonu 17 Pro Max. Ten má být podle známého leakera Ice Universe o něco tlustší než jeho předchůdce. Konkrétně by měl mít 8,725 mm oproti 8,25 mm u iPhonu 16 Pro Max, což představuje zhruba pětiprocentní nárůst tloušťky. Důvodem má být větší baterie s kapacitou až 5 088 mAh, která by měla posunout výdrž telefonu na úplně novou úroveň. Půl milimetru navíc by tak měla být poměrně malá daň za tento upgrade.
Ačkoliv ani jednu z informací nelze samozřejmě zatím jakkoliv potvrdit, vzhledem k tomu, že oba leakeři v minulosti přinesli hned několik přesných předpovědí ze světa Applu, je poměrně pravděpodobné, že se do černého trefili i tentokrát. Jasno nicméně budeme mít už za pár desítek minut, kdy Keynote začne a Apple své dlouho připravované novinky konečně představí. A my doufáme, že z nich budeme opravdu nadšení.