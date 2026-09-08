iPhone 18 Pro a Ultra sice ještě ani nebyly představeny, tento výrobce příslušenství je ale vesele ukazuje na videích

Do premiéry iPhone 18 Pro a Ultra zbývá zhruba už jen jeden den, takže není absolutně žádným představením, že natěšenost na tyto telefony ve fanouškovském Apple světě vrcholí. S trochou nadsázky se mi však chce skoro až říci, že předtočená Apple Keynote bude vlastně jen jakási formalita, která skoro ani není třeba. O chystaných novinkách totiž již víme víceméně vše důležité v čele s jejich vzhledem. Ten opravdu velkoryse na svém oficiálním X odhaluje skrze videa i přední výrobce příslušenství ESR, díky čemuž si tak můžeme udělat o novinkách dokonalý přehled de facto ze všech stran.
Looks like we’re down to these… place your bets👀 pic.twitter.com/IZpaeqs9N2
— ESR Tech (@esrtechofficial) September 7, 2026
How about this black iPhone 18 pro/pro max? pic.twitter.com/U8uLXyAlrc
— ESR Tech (@esrtechofficial) September 5, 2026
Plot twist: iPhone 18 pro cases fit the 17 Pro…but not the other way around 👀 pic.twitter.com/SkNLE8rhRB
— ESR Tech (@esrtechofficial) September 4, 2026
Are we getting Dark Cherry? 👀🍒 pic.twitter.com/hTJEA95MvI
— ESR Tech (@esrtechofficial) September 4, 2026
When the phone arrives but the case doesn’t#iphone18fold pic.twitter.com/KkphBF8PCR
— ESR Tech (@esrtechofficial) September 3, 2026
Wait…this dark cherry actually looks good 👀#appleevent pic.twitter.com/LAjDXiu5A2
— ESR Tech (@esrtechofficial) September 2, 2026
Ohhhh,look what we got for the newest iPhones 📱 👀#iphone18pro #iphone18promax pic.twitter.com/ZSkze5KMoU
— ESR Tech (@esrtechofficial) August 30, 2026
Videa ale ve výsledku neukazují nic, s čím by svět nepočítal. Potvrzují totiž vlastně jen to, že iPhone 18 Pro bude designově vypadat prakticky jako iPhone 17 Pro s tím rozdílem, že bude k dispozici v nových barevných variantách. iPhone Ultra pak dorazí s poměrně netradičním poměrem stran, kdy po rozevření nabídne zobrazovací plochu rozměrově blízkou iPadu mini. Poměrně zajímavé je pak to, že ESR předpokládá plnou kompatibilitu krytů z iPhone 17 Pro na iPhone 18 Pro, takže pokud se u těchto modelů budou skutečně měnit rozměry, půjde o zcela zanedbatelné úpravy, které bychom prakticky neměli ani pocítit. Nechme se tedy překvapit, zda jsou všechny dosavadní úniky tohoto typu reálné, či se Applu letos povedlo dokonale všechny napálit a zítra večer vyrukuje s něčím, čím světu vyrazí dech.
Pouzdra ty fold telefony úplně zabíjejí a zároveň bez pouzdra to člověk fakt nosit nechce.