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iPhone 18 Pro a Ultra sice ještě ani nebyly představeny, tento výrobce příslušenství je ale vesele ukazuje na videích

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Do premiéry iPhone 18 ProUltra zbývá zhruba už jen jeden den, takže není absolutně žádným představením, že natěšenost na tyto telefony ve fanouškovském Apple světě vrcholí. S trochou nadsázky se mi však chce skoro až říci, že předtočená Apple Keynote bude vlastně jen jakási formalita, která skoro ani není třeba. O chystaných novinkách totiž již víme víceméně vše důležité v čele s jejich vzhledem. Ten opravdu velkoryse na svém oficiálním X odhaluje skrze videa i přední výrobce příslušenství ESR, díky čemuž si tak můžeme udělat o novinkách dokonalý přehled de facto ze všech stran.

Videa ale ve výsledku neukazují nic, s čím by svět nepočítal. Potvrzují totiž vlastně jen to, že iPhone 18 Pro bude designově vypadat prakticky jako iPhone 17 Pro s tím rozdílem, že bude k dispozici v nových barevných variantách. iPhone Ultra pak dorazí s poměrně netradičním poměrem stran, kdy po rozevření nabídne zobrazovací plochu rozměrově blízkou iPadu mini. Poměrně zajímavé je pak to, že ESR předpokládá plnou kompatibilitu krytů z iPhone 17 Pro na iPhone 18 Pro, takže pokud se u těchto modelů budou skutečně měnit rozměry, půjde o zcela zanedbatelné úpravy, které bychom prakticky neměli ani pocítit. Nechme se tedy překvapit, zda jsou všechny dosavadní úniky tohoto typu reálné, či se Applu letos povedlo dokonale všechny napálit a zítra večer vyrukuje s něčím, čím světu vyrazí dech.

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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