Podívejte se do továrny, kde už naplno běží výroba krytů pro iPhone 17 Air!

Představení iPhone 17 Air je sice stále ještě relativně daleko, přípravy na jeho příchod však minimálně v Asii běží na plné obrátky. Svědčí o tom mimo jiné video spolehlivého leakera DuanRui, který na svém oficiálním účtu na X sdílel trojici videí z asijských fabrik, ve kterých již naplno běží výroba krytů pro tyto telefony. Pokud vás tedy zajímá, jak vzniká to, co lze následně sehnat například na Aliexpresu a tak podobně, videa níže by vás mohla poměrně dost zaujmout.