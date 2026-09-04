Apple chystá obrovský upgrade HomePod! Ze čtyř reproduktorů si postavíte skutečné domácí kino

HomePod může už brzy dostat jednu z největších zvukových novinek od svého představení. V kódu nejnovější beta verze audioOS 27 se totiž podařilo objevit poměrně detailní odkazy na nový systém prostorového zvuku využívající rovnou čtyři HomePod. Apple tedy podle všeho testuje možnost postavit si kolem Apple TV skutečné čtyřreproduktorové domácí kino. V současnosti lze přitom k Apple TV 4K připojit „jen“ jeden HomePod nebo dva HomePody jako stereo pár.
Apple sice už nyní dokáže pomocí dvojice reproduktorů simulovat Dolby Atmos a prostorový zvuk, fyzické zadní reproduktory ale systém nepodporuje, což by se ale nyní mohlo změnit. Kód audioOS 27 totiž obsahuje čtyři nové pozice reproduktorů, konkrétně přední levý, přední pravý, zadní levý a zadní pravý. Že nejde jen o nějaké obecné označení, které si Apple zkouší do budoucna pak potvrzuje to, že pro jednotlivé HomePody jsou připravené samostatné profily zpracování zvuku. Přední HomePod mají konkrétně pracovat jako klasický levý a pravý kanál a jejich zvuk se bude upravovat také podle vzdálenosti od stěn či rohů místnosti. Zadní dvojice naopak dostane všesměrovější charakter zvuku, aby dokázala lépe vyplnit prostor za posluchačem.
Apple navíc připravuje automatickou kalibraci celé sestavy, což ve výsledku vzhledem k tomu, že si můžete přes iPhone kalibrovat i obraz na vaší Apple TV vlastně vůbec nepřekvapí. HomePod jako takový navíc už dnes pomocí mikrofonů analyzuje akustiku místnosti, aby co nejvíce zlepšil svůj zvukový projev. U nové čtveřice by pak měl systém zvládnout pracovat se vzájemnou polohou všech čtyř reproduktorů, časovým zpožděním a jejich synchronizací. A co víc, podle kódu se má jinak sestava chovat při sledování filmu, jinak při hudbě a počítá se dokonce se samostatným režimem s nízkou latencí.
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Další novinky pro milovníky party
Domácí kino skládající se ze čtyř HomePodů však ve výsledku není to jediné, co kód odhalil. Objevují se v něm totiž i zmínky o novém „Party Mode“, který má být určený pro stereo pár HomePodů s tím, že místo přesného stereo obrazu se zaměří na co nejrovnoměrnější zaplnění celé místnosti hudbou. Jinými slovy, nebude tolik záležet na tom, zda sedíte přesně uprostřed před reproduktory. Zvuk se má rozprostřít více do prostoru.
Kód navíc obsahuje ještě jednu zajímavost. Apple testuje sestavu, ve které jsou dva současné HomePod 2. generace doplněny dvojicí reproduktorů s dosud neznámým hardwarovým označením, což může ukazovat na připravovaný nový HomePod. Obecně se totiž počítá s tím, že se Apple v dohledné době znovu pořádně „obuje“ do Smart Home produktů, takže by dávalo smysl, kdybychom se vedle žhavých novinek typu HomePad dočkali třeba právě i aktualizovaných HomePodů.
Bohužel zatím nevíme, kdy a zda vůbec Apple čtyřreproduktorový systém zpřístupní. Co je však dle mého názoru ještě horší zpráva, současná konfigurace je připravena jen pro HomePod 2. generace. Obdobné profily pro původní HomePod ani HomePod mini v kódu zatím nalezeny nebyly, takže pokud si stejně jako já doma hýčkáte hned několik HomePodů mini a už jste ve skrytu duše snili o jejich využití právě pro čtyřreproduktorové domácí kino, nejspíš si musíme nechat zajít chuť.
Celkově mi ale myšlenka dalšího využití HomePodů dává vzhledem k jejich zvukové kvalitě velký smysl. Dva HomePody u Apple TV totiž už dnes dokážou hrát překvapivě dobře, ale pořád je to jen dvojice reproduktorů před vámi. Přidání dvou skutečných zadních HomePodů by tedy mohlo z celé sestavy udělat podstatně zajímavější alternativu ke klasickému soundbaru se zadními reproduktory. Jen peněženka by při nákupu čtyř HomePodů asi úplně nadšená nebyla a o to víc proto doufám, že si půjde podobnou zábavu vytvořit právě i s HomePody mini. Ty totiž v současnosti používám místo klasického soundbaru a jsem s nimi ve spojení s Apple TV více než spokojený.
Mě by se líbilo, kdyby AppleTV mělo ARC, aby se HomePod dal využít třeba i u BluRay.
To by bylo naprosto fantastické a kdyby to přinesla nová generace, hned bych kupoval.