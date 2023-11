Apple vyvíjí HomePod s podporou MagSafe! Zde je důvod

Nová generace chytrého reproduktoru HomePod by mohla podle informací přesného leakera vystupujícího na sociálních sítích pod přezdívkou Majin Bu přinést poměrně zásadní upgrade. V kuloárech se totiž začíná šuškat o nasazení podpory magnetického MagSafe rozhraní známého z iPhonů, které by však kromě připojení a nabíjení iPhonů sloužilo i pro připojení iPadů. Ty by tak bylo možné na HomePody přichytit coby na držáky s tím, že by v takovém případě mohly iPady sloužit jako chytré displeje pro ovládání chytré domácnosti, které známe například z nabídky Googlu.

Pamatujete si ještě na iPod Hi-Fi, tedy stereo systém reproduktorů prodávaný Applem coby velmi zajímavý doplněk právě pro iPody, které šly k tomuto repro systému jednoduše připojit a poté přes něj přehrávat hudbu? Tak svým způsobem podobně může v budoucnu fungovat i HomePod s MagSafe, byť samozřejmě bezdrátovou cestou. MagSafe v něm by měl zaktivovat v iPadu rozhraní pro ovládání chytré domácnosti s tím, že jakmile by tedy byl iPad k podobnému HomePodu připnut, bylo by jej rázem možné využívat novým způsobem. Háček je sice zatím v tom, že žádný z iPadů nedisponuje MagSafe portem, nicméně to by se mohlo klidně již v příštím roce změnit. Apple má totiž chystat aktualizaci všech modelů a proto by nebylo příliš překvapivé, kdyby všechny své tablety osadil právě MagSafem coby přípravu pro příchod budoucího HomePodu s MagSafe á la stojínku pro chytrou domácnost. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až čas. Podle dřívějších informací je totiž projekt HomePodu coby ještě lepšího příslušenství pro Smart Home stále v plenkách.