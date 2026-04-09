HomePod mini čeká na nástupce. Co vše by měl přinést?

Malý reproduktor od Applu patří mezi produkty, které se dlouho drží beze změn. HomePod mini byl představen už na podzim 2020 a od té doby se dočkal jen nových barev. Funkčně ale zůstává prakticky stejný. Není proto překvapení, že se čím dál častěji mluví o jeho nástupci, který by měl přinést výraznější posun. Jenže podle dostupných informací se jeho příchod opakovaně odsouvá.
Nový vzhled? Nejspíše ne
Pokud čekáte nový vzhled, pravděpodobně se ho nedočkáte. Apple má u tohoto typu zařízení tendenci držet se osvědčeného tvaru a ani tentokrát to nevypadá jinak. Druhá generace by měla na první pohled působit velmi podobně jako ta současná. Změny se ale mají odehrát uvnitř. Současný model běží na čipu S5, který už dnes patří spíš k tomu staršímu. Novinka má dostat výrazně novější generaci čipu z Apple Watch, což se projeví hlavně při zpracování zvuku a celkové odezvě systému.
Siri jako brzda
Důvod, proč nový model zatím nepřišel, není podle zákulisních informací hardware, ale software. Apple čeká na novou generaci Siri, která má být výrazně schopnější než ta současná. Původně se mluvilo o dřívějším uvedení, ale teď se zdá, že klíčové změny dorazí až s iOS 27. Právě na této verzi má nový HomePod mini stavět. V praxi by to znamenalo lepší práci s chytrou domácností, přesnější reakce na příkazy a celkově méně situací, kdy musíte příkaz opakovat.
Rychlejší připojení a lepší spolupráce s iPhonem
Ve hře jsou i další technické novinky. Mluví se o podpoře novějších standardů Wi-Fi a Bluetooth, které zajistí stabilnější připojení a rychlejší odezvu. Zajímavá je i možnost nasazení novějšího UWB čipu, který by zlepšil funkce jako Handoff při předávání hudby mezi iPhonem a reproduktorem.
A kdy bychom se novinky mohli dočkat? Termín uvedení zatím není pevný a právě kvůli čekání na novou Siri se posouvá. Nejčastěji se nyní zmiňuje období kolem představení nové generace iOS, kdy by Apple mohl ukázat více zařízení zaměřených na domácnost.
HomePod mini tak zůstává v trochu zvláštní pozici. Hardware už si o modernizaci říká delší dobu, ale finální podoba nového modelu stojí a padá na tom, jak rychle Apple dotáhne novou generaci Siri k použitelné závěrečné podobě.