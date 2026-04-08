HomePod mini vyšel už před více než 2000 dny, na jeho nástupce se však stále čeká

Chytrý reproduktor HomePod mini dosáhl na neobvyklý milník. Je to totiž čerstvě přes 2 tisíce dní od jeho představení v říjnu 2020, což je na poměry jablečného hardwaru nezvykle dlouhá doba bez vydání druhé generace. Apple jej tehdy uvedl jako dostupnější alternativu k původnímu HomePodu se startovací cenou 99 dolarů.
Hardware, který se zastavil v čase
Srdcem zařízení je stále čip Apple S5, který se prvně ukázal v Apple Watch Series 5. I přes kompaktní a povedený design a podporu technologií jako Thread nebo Ultra Wideband se hardware za celou dobu prakticky nezměnil. Jedinou výraznější inovací bylo v roce 2021 rozšíření barev o modrou, žlutou a oranžovou, a pozdější nahrazení vesmírně šedé varianty odstínem „půlnoční“, což ale dle mého nikoho velice nenadchlo.
Čekání na novou Siri a iOS 27
Očekávaná druhá generace HomePodu mini je podle úniků „připravena“ k vydání už od konce loňského roku. Apple ji však údajně drží v po pokličkou a čeká na spuštění nové verze Siri. Ta má dorazit v iOS 27, jehož beta verze se dočkáme v červnu po WWDC. Nový HomePod mini by měl samozřejmě dostat modernější čip, který zajistí rychlejší odezvu a vyšší výkon pro výpočetní audio, což bude pro pokročilé funkce AI nezbytné.
Z hlediska Applu jde o logický krok. Vydávat nový hardware se „starou Siri“ by v roce 2026 nedávalo smysl. Za mě je pak opravdu fascinující, jak dlouho dokázal původní model se starým čipem S5 zůstat na scéně, ale s příchodem Apple Intelligence už mu definitivně dochází dech. Rovněž je zajímavé sledovat, jak velký průšvih Siri pro Apple vlastně byla.