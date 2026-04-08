HomePod mini vyšel už před více než 2000 dny, na jeho nástupce se však stále čeká

J. Jan Vajdák
Chytrý reproduktor HomePod mini dosáhl na neobvyklý milník. Je to totiž čerstvě přes 2 tisíce dní od jeho představení v říjnu 2020, což je na poměry jablečného hardwaru nezvykle dlouhá doba bez vydání druhé generace. Apple jej tehdy uvedl jako dostupnější alternativu k původnímu HomePodu se startovací cenou 99 dolarů.

Hardware, který se zastavil v čase

Srdcem zařízení je stále čip Apple S5, který se prvně ukázal v Apple Watch Series 5. I přes kompaktní a povedený design a podporu technologií jako Thread nebo Ultra Wideband se hardware za celou dobu prakticky nezměnil. Jedinou výraznější inovací bylo v roce 2021 rozšíření barev o modrou, žlutou a oranžovou, a pozdější nahrazení vesmírně šedé varianty odstínem „půlnoční“, což ale dle mého nikoho velice nenadchlo.

Čekání na novou Siri a iOS 27

Očekávaná druhá generace HomePodu mini je podle úniků „připravena“ k vydání už od konce loňského roku. Apple ji však údajně drží v po pokličkou a čeká na spuštění nové verze Siri. Ta má dorazit v iOS 27, jehož beta verze se dočkáme v červnu po WWDC. Nový HomePod mini by měl samozřejmě dostat modernější čip, který zajistí rychlejší odezvu a vyšší výkon pro výpočetní audio, což bude pro pokročilé funkce AI nezbytné.

Z hlediska Applu jde o logický krok. Vydávat nový hardware se „starou Siri“ by v roce 2026 nedávalo smysl. Za mě je pak opravdu fascinující, jak dlouho dokázal původní model se starým čipem S5 zůstat na scéně, ale s příchodem Apple Intelligence už mu definitivně dochází dech. Rovněž je zajímavé sledovat, jak velký průšvih Siri pro Apple vlastně byla.

