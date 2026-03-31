Apple nepřímo potvrdil, že nová Siri dorazí až s iOS 27

J. Jiří Filip
Vydání nové verze Siri se dle všeho skutečně odkládá na později. Nejnovější beta iOS 26.5 totiž nepřináší žádné z velkých nových funkcí pro Siri, což jasně naznačuje, že si budeme muset počkat až na iOS 27, který dorazí letos v září. Původně měla nová Siri přijít už s iOS 26.4, ale v únoru Bloombergův Mark Gurman upozornil, že kvůli problémům s přesností to Apple nestihne a některé funkce odloží na pozdější verze.

Interně prý iOS 26.5 sloužil Applu pro testování všech slíbených funkcí Apple Intelligence Siri, ale teď, když je beta dostupná vývojářům, není po novinkách ani památky. Je sice teoreticky možné, že Apple některé funkce přidá v pozdější beta verzi, ale čím blíž jsme k červnu a k WWDC, tím méně to vypadá pravděpodobně.

Podle Gurmana ale iOS 27 přinese samostatnou Siri aplikaci a kompletní Apple Intelligence funkcionalitu, takže běžní uživatelé se skutečně chytřejší Siri dočkají až letos na podzim. Apple sliboval, že nová Siri dorazí už v roce 2025, ale jaro ukázalo, že asistent nebyl připraven a potřeboval čas navíc. Od té doby firma znovu žádný konkrétní termín neposkytla, jen že se vše stihne do roku 2026.

Nová verze Siri, která přijde s iOS 27, má jít nad rámec toho, co Apple ukazoval na WWDC 2024. Siri se mění v plnohodnotného chatbota se samostatnou aplikací, která má být srovnatelná s Gemini, Claude nebo ChatGPT. A tak, i když si budeme muset ještě pár měsíců počkat, Apple nám slibuje, že osobní asistent konečně dostane technologii, kterou si zaslouží.

