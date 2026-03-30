Siri čeká s příchodem iOS 27 zásadní proměna

Siri čeká již za pár měsíců pomyslné zmrtvýchvstání. Apple má totiž podle všeho pracovat na zcela nové samostatné aplikaci Siri, která by se měla objevit napříč iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27. A co je možná ještě zajímavější, nepůjde jen o kosmetickou změnu. ale naopak o nasměrování jablečné asistentky přímo proti aplikacím typu ChatGPT, Gemini nebo Claude. Nová Siri by totiž měla umožnit nejen klasickou hlasovou komunikaci, ale i textové chatování, a dokonce nabídnout přehled historie vašich konverzací. Jinými slovy, Siri by se konečně měla začít chovat jako moderní AI asistent, jakého dnes uživatelé očekávají.
Velkou roli v celé transformaci pak mají podle Gurmanových zdrojů sehrát takzvané „Extensions“ nebo chcete-li „rozšíření“, které mají otevřít dveře třetím stranám a umožnit propojení Siri s dalšími AI nástroji. Apple tak zjevně nechce vsadit jen na vlastní řešení, ale naopak vytvořit jakési tržiště, kde si uživatelé budou moci vybírat, jaké AI služby chtějí se Siri používat. Ostatně, i podle Gurmana má v App Storu vzniknout speciální sekce právě pro tyto integrace, což dává celému konceptu poměrně jasný směr.
Zajímavé je i to, že Apple už dnes testuje, jak by taková spolupráce mohla fungovat. Siri se totiž umí od iOS 18.2 napojit na ChatGPT a „Extensions“ by tento koncept jen výrazně rozšířily. Ve výsledku by tak Siri mohla fungovat spíš jako jakýsi rozcestník mezi různými AI asistenty než jako jeden uzavřený systém.
Plánuje se i nový design
Samotná Siri by se pak měla dočkat i výrazného redesignu. Mluví se například o hlubší integraci s Dynamic Islandem, ale také o systémových prvcích jako tlačítko „Ask Siri“ napříč aplikacemi nebo „Write with Siri“ přímo nad klávesnicí. Apple tak zjevně chce dostat svého asistenta mnohem víc „na oči“ a udělat z něj přirozenou součást každodenní práce s iPhonem, iPadem i Macem.
Otázkou samozřejmě zůstává dostupnost. Není totiž zatím jasné, zda si novou Siri užijí všichni uživatelé iOS 27, nebo zda Apple opět vsadí na omezení v podobě Apple Intelligence, což by ve výsledku znamenalo podporu jen pro novější modely typu iPhone 15 Pro a novější. První odpovědi bychom se každopádně měli dozvědět už v červnu, kdy dorazí první vývojářská beta iOS 27. Pokud se ale tyto informace potvrdí, čeká nás možná největší proměna Siri od jejího vzniku. A upřímně, už bylo na čase.