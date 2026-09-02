Apple se zapisuje do historie reklamního průmyslu. Jako první značka vstupuje do síně slávy Brand Hall of Fame

Prestižní organizace The One Club for Creativity, která po desetiletí oceňuje nejvýznamnější kreativní osobnosti včetně Steva Jobse, oznámila vznik zcela nové kategorie zaměřené na celé značky. Historicky prvním laureátem tohoto ocenění a novým členem síně slávy Brand Hall of Fame se stává společnost Apple, a to díky svému dlouhodobě excelentnímu a inovativnímu marketingu.
Půlstoletí ikonických kampaní a designu
Tato pocta navazuje na dřívější úspěchy Applu u této organizace. Steve Jobs byl do původní kreativní síně slávy posmrtně uveden již v roce 2012 a samotná společnost si společně se svou dvorní agenturou TBWA\Media Arts Labs odnesla prestižní ceny Penta Pencil za design v letech 2017 a 2026. Nyní je však vůbec poprvé za celých 65 let existence této instituce oceněna celá firma komplexně.
Organizace vyzdvihuje padesátileté prvenství Applu v oblasti designu, budování značky a inovací v komunikaci se zákazníky. Mezi hlavní důvody ocenění patří legendární kampaně, které trvale formovaly reklamní průmysl a popkulturu. Zmínit lze kultovní reklamní spot „1984“ na první počítač Macintosh, nezapomenutelnou kampaň „Think Different“ z devadesátých let nebo vtipnou sérii televizních reklam „I’m a Mac“ z počátku nového tisíciletí.
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Předávání v New Yorku a další úspěchy
Generální ředitel Tim Cook v oficiálním prohlášení uvedl, že pro Apple jde o neuvěřitelnou čest, protože představivost je vetkána do všeho, co společnost dělá. Podle jeho slov právě ona pohání inovace, ovlivňuje samotný design a motivuje zaměstnance k tomu, aby lidem po celém světě dávali nástroje k vytváření jejich vlastních výjimečných projektů.
Slavnostní předání ocenění proběhne 16. září 2026 na prestižním galavečeru v prostorách Capitale New York. Vstupenky na tuto událost, jejíž výtěžek putuje na podporu neziskové organizace zaměřené na propagaci vynikající kreativní práce, začínají na částce 1 250 dolarů. Během večera budou kromě samotného Applu poctěni i jednotliví kreativci ze společností jako Levi, Nike či Mastercard. Zisk tohoto historického milníku jen podtrhuje dlouhodobé úspěchy Applu na poli reklamy, ke kterým aktuálně patří i nedávný dubnový zisk cen Webby Awards za kampaně na Apple Pay a sportovní promo s Lionelem Messim pro službu Apple TV.