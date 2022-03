Apple TV+ je průšvih, Apple absolutně nezvládá její organizaci

Přestože Apple TV+ zazářila před pár dny na letošních Oskarech, podle nových informací u ní Apple moc důvodů k oslavám nemá. Na světlo světa totiž prosákly informace o tom, že službu sužuje celá řada problémů a to nikoliv technických, nýbrž vycházejících z lidské práce. Kalifornský gigant totiž dle dostupných informací nezvládá zcela ideálně spolupracovat se svými obsahovými partnery.

Agentuře Bloomberg se podařilo několik nejmenovaných obsahových partnerů vyzpovídat s tím, že ze slov všech byla cítit frustrace. U Apple TV+ toho totiž dle nich skřípe extrémně moc, kvůli čemuž není ve výsledku tak silná, jak by mohla být. Apple totiž údajně například neplatí včas faktura, ale dokonce ani nerespektuje pravidlo oznámení pořadů až po uzavření smluv spojených s nimi. Hned několik kousků měl totiž oznámit ještě předtím, než je měl zcela jisté, což je do jisté míry zvláštní. Jen zde však spolupráce neskřípe. Problém má být i komunikace jak směrem k uživatelům, tak k partnerům. Ti nemají mít například informace o tom, kdy co bude zveřejněno či promováno, kvůli čemuž se na to nedokáží patřičně připravit. Hapruje třeba i tvorba mikrostránek pro snímky, které nezvládá Apple dokončovat v dohodnutém termínu. A konečně, k propagaci snímků a potažmo služby jako takové přistupuje podle zdrojů z filmového prostředí jako k propagaci iPhonu, což je zkrátka špatně.

Vzhledem k ne zcela ideálním podmínkám, které na poli Apple TV+ panují, bude velmi zajímavé dlouhodobě sledovat, jak se službě bude dařit, potažmo jak Apple urovná vztahy se svými partnery, aby se jí dařilo. Zatím je na nápravu podobných chyb naštěstí ještě dostatek času, jelikož není služba až tak velký kolos. Pokud však bude Apple problémy ignorovat, do budoucna bude mít velký problém.