EVOLVEO rozšiřuje nabídku PC skříní: Modely Ursus, Rhino a Scorpio přinášejí špičkový průtok vzduchu, ARGB osvětlení a elegantní temperované sklo

Značka EVOLVEO představuje novou trojici počítačových skříní určených pro hráče i počítačové nadšence. Modely EVOLVEO Ursus, EVOLVEO Rhino a EVOLVEO Scorpio staví na robustní konstrukci, pokročilém chlazení a moderním designu s využitím temperovaného skla a ARGB podsvícení.
Přehled nových modelů
EVOLVEO Ursus (mATX): Kompaktnější herní skříň určená pro základní desky formátu Micro-ATX. Vyznačuje se průhledným předním i bočním panelem z tvrzeného skla a předinstalovanou šesticí 120mm ARGB ventilátorů. Nabízí maximální vizuální zážitek pro ty, kteří chtějí mít své komponenty neustále na očích.
EVOLVEO Rhino (eATX/ATX): Prostorná skříň podporující desky až do formátu Extended ATX. Nabízí systém uchycení ClickFix pro snadnou demontáž panelů, mřížkovaný přední panel pro vysoký průtok vzduchu a bočnici z 4mm temperovaného skla. Součástí výbavy jsou 4 ARGB ventilátory s plynulým zrcadlovým efektem Infinity Mirror.
EVOLVEO Scorpio (eATX/ATX): Skříň postavená na identické velkorysé konstrukci z 0,7mm plechů s rozměry 238 × 491 × 472 mm. Podporuje grafické karty s délkou až 415 mm a CPU chladiče do výšky 180 mm. Disponuje 4 předinstalovanými ARGB Infinity Mirror ventilátory, systémem chlazení QuintFlow a rozsáhlými možnostmi pro instalaci vodního chlazení (až 360mm radiátory). Všechny tři modely jsou vybaveny prachovými filtry, vestavěnými ovladači podsvícení s možností synchronizace přes základní desku a moderními USB 3.0 porty na horním panelu.
EVOLVEO Ursus je kompaktnější varianta navržená pro základní desky formátu mATX a mITX, větší modely EVOLVEO Rhino a EVOLVEO Scorpio nabízejí prostornější konstrukci s podporou plnohodnotných desek ATX i Extended ATX (eATX). Významný rozdíl spočívá v koncepci předního panelu – model Ursus vsází na prosklené čelo z temperovaného skla, které doplňuje prosklená bočnice, což vytváří výrazný akvarijní efekt. Oproti tomu modely Rhino a Scorpio upřednostňují mřížkovaný (Mesh) přední panel pro maximální nasávání vzduchu, pričemž Rhino navíc disponuje systémem ClickFix pro snadnou demontáž panelů bez použití nářadí.
Z hlediska chlazení disponuje Ursus celkem šesti předinstalovanými 120mm ARGB ventilátory, které zajišťují rovnoměrné proudění vzduchu v menším prostoru. Modely Rhino a Scorpio jsou vybaveny čtyřmi 120mm ARGB ventilátory s plynulým efektem Infinity Mirror a pokročilým systémem proudění vzduchu QuintFlow v pěti směrech. Zvětšená konstrukce obou vyšších modelů umožňuje instalaci masivních grafických karet o délce až 415 mm a procesorových chladičů s výškou do 180 mm, zatímco mATX model Ursus pojme grafické karty do délky přibližně 320 mm a chladiče s výškou okolo 160 mm.
Dostupnost a cena
Nové skříně EVOLVEO jsou již v prodeji u vybraných prodejců výpočetní techniky a na oficiálním e-shopu značky EVOLVEO. Doporučené koncové ceny začínají na 1 790 Kč pro model Ursus, 2 290 Kč pro model Rhino a 1 990 Kč pro model Scorpio (ceny včetně DPH).