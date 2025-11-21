EVOLVEO v rámci Black Friday zlevňuje více než 40 produktů. Slevy dosahují až 50 %

Komerční sdělení: EVOLVEO během období Black Friday zlevňuje více než 40 svých produktů mezi kterými nechybí produkty pro digitální domov, jako jsou fotopasti, zabezpečovací kamerové systémy nebo domácí videotelefony. Atraktivní ceny mají další produkty z kategorie osobní elektronika, zejména tlačítkové a odolné telefony nebo bezdrátová sluchátka. Počítačové skříně, ventilátory, grafické tablety nebo klávesnice a myši za mimořádně příznivé ceny najdete v kategorii PC komponenty.
Největší slevu, až 50 %, nyní získáte na novinku, bezdrátová lícní sluchátka EVOLVEO BonePro . Tato bezdrátová sluchátka využívají originální technologii přenosu zvuku přes lícní kosti. EVOLVEO Bone Pro jsou aktuálně nejvyšším modelem sluchátek EVOLVEO s touto technologií. Sluchátka mají ergonomický design s mimořádně pevným a odolným hlavovým mostem, jsou vodotěsná dle normy IP68 a vhodná i pro plavání. Jsou vhodné i pro další sporty, jako je například běh nebo jízda na kole. Díky otevřenému řešení sluchátek je slyšet i okolní zvuk. Zvyšuje se tak bezpečnost při používání. Cena sluchátek EVOLVEO BonePro v rámci Black Friday je 995 Kč včetně DPH.
Další výrazná sleva, 50 %, je poskytnuta na dětskou chůvičku nočním světlem a otočnou kamerou EVOLVEO NL4. EVOLVEO BabyMonitor NL4 dětská video chůvička má dosah až 300 m na otevřeném prostranství, noční lampu, umožňuje přehrávat ukolébavky a má otočnou 360° kameru s naklápěním. Cena sady EVOLVEO BabyMonitor NL4 v rámci Black Friday je 1 195 Kč včetně DPH.
Produkty EVOLVEO s mimořádně atraktivními cenami najdete nejen v e-shopu evolveo.cz ale napříč prodejní sítí dalších vybraných prodejců a resellerů. EVOLVEO Black Friday potrvá až do 7. 12. 2025