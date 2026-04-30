EVOLVEO uvádí Ptero2: Jeden herní ovladač, který vládne všem platformám

Značka EVOLVEO rozšiřuje své portfolio herního příslušenství o novinku Ptero2. Tento univerzální bezdrátový gamepad je navržen pro hráče, kteří nechtějí dělat kompromisy a hledají jediné zařízení pro hraní na konzolích, PC i mobilních platformách.
Maximální kompatibilita a volnost pohybu
Hlavní předností modelu Ptero2 je jeho široká konektivita. Díky podpoře Bluetooth, 2.4GHz bezdrátového přenosu (přes USB dongle) i klasického kabelového připojení je gamepad plně kompatibilní s:
- Konzolemi: PlayStation 3, 4 a 5 (v režimu Pro Controller), Nintendo Switch.
- Počítači: Windows PC.
- Mobilními zařízeními: iOS a Android.
Ergonomie a precizní ovládání
EVOLVEO Ptero2 sází na osvědčený ergonomický design, který neunaví ruce ani při dlouhých herních seancích. Ovladač je vybaven integrovaným touchpadem (pro PS4), šestiosým gyroskopem a nastavitelnými vibracemi, což zajišťuje maximální dojem ze hry.
Ptero2 je navržené jako odpověď na roztříštěnost herního trhu. Hráč dnes často střídá mobil, PC a konzoli. S novým gamepadem EVOLEVEO Ptero 2 stačí jedno zařízení, které funguje okamžitě bez složitého nastavování,“ uvádí tiskový mluvčí značky EVOLVEO.
Klíčové technické parametry:
- Duální vibrace: Nastavitelná intenzita pro realističtější zážitek.
- Programovatelná tlačítka: Možnost namapování maker na zadní pádla.
- Vysoká výdrž: Integrovaná baterie s kapacitou 600 mAh pro dlouhé hodiny hraní.
- Audio konektivita: 3,5mm jack pro připojení sluchátek přímo k ovladači.
Dostupnost a cena
Gamepad EVOLVEO Ptero2 je již nyní dostupný prostřednictvím sítě vybraných prodejců a na oficiálním e-shopu eshop.evolveo.cz. Doporučená koncová cena je 999 Kč.