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HBO Max vytáhlo na víkend obří trháky. Vrací se oscarová legenda i kultovní hit

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Seznam

Soused

Během zdánlivě náhodného setkání je herec Daniel konfrontován sousedem Brunem, obětí znovusjednocení a gentrifikace bývalého východního Berlína.

Addamsova rodina

Na plátna kin se vrací rodina Addamsových, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween.

Addamsova rodina 2

Oblíbená strašidelná rodina je zpět! Morticia a Gomez s jistým znepokojením sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným večeřím.

Král Artuš: Legenda o meči

Artuš vyrůstá v nevědomosti o svém původu. Když vytáhne meč z kamene, musí přijmout osud právoplatného krále.

Šílený Max: Zběsilá cesta

Šílený Max se v oscarovém čtvrtém pokračování zaplete do vyostřené války na silnici se skupinou rebelů prchajících před nelítostným válečníkem.

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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