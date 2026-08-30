HBO Max vytáhlo na víkend obří trháky. Vrací se oscarová legenda i kultovní hit

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Seznam
Soused
Během zdánlivě náhodného setkání je herec Daniel konfrontován sousedem Brunem, obětí znovusjednocení a gentrifikace bývalého východního Berlína.
Addamsova rodina
Na plátna kin se vrací rodina Addamsových, která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween.
Addamsova rodina 2
Oblíbená strašidelná rodina je zpět! Morticia a Gomez s jistým znepokojením sledují, jak jejich děti dospívají a začínají se vyhýbat rodinným večeřím.
Král Artuš: Legenda o meči
Artuš vyrůstá v nevědomosti o svém původu. Když vytáhne meč z kamene, musí přijmout osud právoplatného krále.
Šílený Max: Zběsilá cesta
Šílený Max se v oscarovém čtvrtém pokračování zaplete do vyostřené války na silnici se skupinou rebelů prchajících před nelítostným válečníkem.