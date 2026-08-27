Než přišel DOOM, poslalo id Software Dava do strašidelného sídla

Psal se rok 1991 a čtyři mladíci, kteří během následujícího roku a půl obrátí herní průmysl vzhůru nohama, seděli nad obyčejnou zakázkou pro předplatitelský disk-magazín. Výsledek dnes zná málokdo, a přitom je to jeden z nejzajímavějších můstků mezi klasickou plošinovkou a krvavým peklem, které tahle parta rozpoutá o dva roky později. Jmenuje se Dangerous Dave in the Haunted Mansion.
Dangerous Dave in the Haunted Mansion (1991) — Dave s brokovnicí ve strašidelném sídle plném zombií a duchů.
Firma, která ještě nevěděla, co dokáže
Když v prosinci 1990 vyšel první Commander Keen, začalo být jasné, že skupinka kolem Johna Romera a Johna Carmacka na sebe strhne pozornost. Oficiálně vzniklo id Software 1. února 1991 a jednou z prvních věcí, které museli řešit, byl smluvní závazek. Firmě Softdisk se upsali dodávat hry pro předplatitelský servis Gamer’s Edge, a tak zatímco jednou rukou stavěli budoucnost žánru, druhou plnili kvótu. Přesně sem Dangerous Dave in the Haunted Mansion patří. Tyhle měsíční povinnosti nikoho neproslavily, zato platily účty a daly mladému studiu prostor vypilovat řemeslo.
Postavu Dave měl Romero rád už dlouho. Původního Dangerous Dave vytvořil v roce 1988 pro disk-magazín a jeho příběh si můžete připomenout na https://www.oldgame.cz/dangerous-dave. Teď se k němu vrátil s celou zakládající sestavou id, tedy s programátory Romerem a Carmackem, designérem Tomem Hallem a výtvarníkem Adrianem Carmackem. Celou hru, grafiku, animace i chování nepřátel dal tým dohromady v rekordně krátkém čase, který se blíží zázraku i na dnešní poměry.
Původní Dangerous Dave z roku 1988, malá hříčka pro disk-magazín, se kterou to celé u Johna Romera začalo.
Brokovnice, diamanty a ztracený bratr Delbert
Příběh je prostý jako u většiny plošinovek té doby. Davův bratr Delbert se ztratil v obřím strašidelném sídle a hráč ho musí osmi úrovněmi plnými zombií, duchů, slizů a pavouků dostat ven. Každé patro se uzavírá průchodem dveřmi, cestou se sbírají diamanty a poklady, otevírají se skříně s kořistí a člověk se postupně učí, kde číhají pasti a kde jsou schované zkratky. Za nasbírané cennosti přibývají body a s trochou štěstí i vzácný život navíc, takže se vyplatí prozkoumat každý kout.
Zásadní novinka proti jedničce se jmenuje brokovnice. Dave už před nestvůrami nemusí jen utíkat, poprvé se může bránit. A protože všechno má svou cenu, přišel Romero s napínavým detailem. Zbraň pojme jen pár nábojů a pak se musí přebít. Přebíjí se sice sama, ale chvíli to trvá a v těch vteřinách Dave střílet nemůže. Právě okamžik, kdy stojíte skoro bezbranní a modlíte se, aby se k vám nikdo nedostal, dělá ze hry drama. K tomu připočtěte nemilosrdnou obtížnost, protože Dave umírá na jediný dotek. Cokoli nepřátelského se ho dotkne, znamená konec a další z mála životů je pryč.
Technicky hra nestojí na plynule scrollujícím enginu Commander Keena, ale na jednodušším enginu Shadow Knights, do kterého tým dopsal kód pro hladší pohyb postavy. Hraje se proto po jednotlivých obrazovkách, systémem flip-screen, pod MS-DOS a v šestnáctibarevné EGA grafice. Je to poctivý kus historie platformy, které se na oldgame.cz věnuje samostatná sekce https://www.oldgame.cz/.
Morbidní smrt uprostřed obrazovky
A tím se dostáváme k tomu, proč si Haunted Mansion pamatují i lidé, kteří ji nikdy nedohráli. Když Dave zemře, hra nezhasne obrazovku ani neukáže střízlivé Game Over. Místo toho se uprostřed monitoru otevře malé okénko a v něm se přehraje krátká animace toho, jak přesně Dave zahynul. Rozsekaný. Oslizlý. Ubitý. Pokaždé jinak a pokaždé s morbidní chutí do detailu.
Na pixelové poměry roku 1991 to bylo pořádně drsné a původně mělo být ještě drsnější. Grafiku měl na starosti Adrian Carmack a nakreslil scény tak krvavé, že část toho gore musela před vydáním pryč. To, co ve hře zůstalo, je tedy zjemněná verze. I tak jde o ranou předzvěst temného, morbidního rukopisu, který Adrian o pár let později dotáhne v DOOMu a Quaku. Kus budoucího stylu id Software se tak schovává v jedné nenápadné plošinovce pro předplatitele disk-magazínu. Není divu, že se právě tyhle úmrtní scénky staly tím, co si z Haunted Mansion pamatuje každý, kdo ji kdy viděl běžet.
Krvavý rukopis, který grafik Adrian Carmack o pár let později naplno rozjel v DOOMu — v Haunted Mansion ho zatím jen tušíte v morbidních úmrtních scénkách.
Malý díl s velkým rodokmenem
Dangerous Dave in the Haunted Mansion je poslední hra s Davem, na které se id Software podílelo, a v dějinách firmy sedí na půvabném místě. Je přesně mezi prvním Commander Keenem a Wolfensteinem 3D, tedy v době, kdy id teprve rozjížděl své pověstné tovární tempo. Brokovnice, která tu debutovala, se stane jednou z nejikoničtějších zbraní videoherní historie a krvavé animace předznamenají styl, jímž id později proslaví celý žánr stříleček.
Hra se dočkala i druhého života. V roce 1993 ji krátce žijící vydavatel Froggman přebalil pod názvem Rooms of Doom, v roce 2008 vznikla javová verze pro mobilní telefony a v roce 2026 se na Steamu objevila moderní, temná a krvavá pocta inspirovaná právě touhle předdoomovskou klasikou. Značka tedy pořád žije.
Jestli vás zláká podívat se, kde všechno začalo, kompletní profil hry i s detaily najdete na https://www.oldgame.cz/dangerous-dave-in-the-haunted-mansion. Je to malý titul, na kterém je vidět velký příběh. Parta, která ještě plnila zakázky pro předplatitelský servis, už tehdy uměla z hrstky barev EGA vykřesat něco, co si člověk pamatuje po desítkách let.
▶ Kde ji najdeš
Dangerous Dave in the Haunted Mansion → https://www.oldgame.cz/dangerous-dave-in-the-haunted-mansion